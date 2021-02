Il governo dei nativi digitali del 2010

Pubblicità

A proposito di governi che promettono bene, nel 2010 (con Luca Sofri e Salvo Mizzi) mi capitò di lanciarne uno: un governo di under 21, il governo dei nativi digitali. A rivederlo oggi non era neanche così folle: come ministro dell’Istruzione c’era Marco De Rossi, che allora aveva un piccolo sito che nel frattempo è diventato WeSchool, la più usata piattaforma per la didattica a distanza dopo quella di Google; mentre il capo del governo era il sedicenne Nicola Greco, che dopo di allora è finito al MIT di Boston per aiutare il papà del web Tim Berners Lee a riprogettare la rete. Qualche settimana prima ci eravamo incontrati tutti in un luogo spettacolare, i Musei Capitolini, quelli che stanno sulla piazza del Campidoglio: tra statue millenarie facemmo il primo evento dove tutti i protagonisti avevano meno di 21 anni. Fu una festa. Ma alla fine mentre scendevamo lo scalone che porta a piazza Venezia mi avvicinai ad uno di loro e gli dissi: “Contento?”. Lui fu tagliente come una spada: “No, lascio l’Italia, qui non mi capite”. Era un cervello in fuga, l’ho visto partire.

Sono passati dodici anni, quel ragazzo ne ha compiuti 30 e la sua startup ha appena raccolto 100 milioni di dollari da alcuni dei principali investitori della Silicon Valley. Valutazione di Kong, questo il nome della società, quasi un miliardo e mezzo di dollari. Nella foto che ha postato, accanto a Marco Palladino, il suo socio di sempre, apparentemente non è cambiato Augusto “Aghi” Marietti, ma la rabbia amara di quando mi disse “lascio l’Italia non mi capite” sembra sparita. Allora aveva provato a far partire la sua startup in Italia: in un garage di Milano, ma da noi questa storia dei garage non funziona come in Silicon Valley: i due bussarono a tutte le porte in cerca di investitori ma nessuno gli aprì, erano troppo giovani, dissero alcuni, e poi cosa davvero volessero fare quei due ragazzini non lo aveva capito quasi nessuno. Creare un sistema facile e scalabile per connettere le applicazioni delle varie piattaforme: oggi è il motore della rete, nel 2009 era science fiction ma senza emozionare. Partirono per San Francisco e fu durissima. Marietti ha appena rilanciato un vecchio post dove si vede il letto dove hanno dormito per i primi tempi: un materasso normale e uno ad aria, poggiati sul pavimento di una stanza. “Cambiavamo casa ogni mese e in tre avevamo 1300 dollari al mese da spendere, facevamo le riunioni da Starbucks dove c’era Internet gratis, mangiavamo riso e fagioli, e lavoravamo sempre. E’ stato lì che abbiamo imparato il rispetto dei soldi”. Ma l’idea era buona, il software funzionava e loro erano determinatissimi: scrivevano a tutti e lì qualcuno deve averli capiti. I 100 milioni di dollari appena raccolti non sono una sorpresa, in passato avevano ottenuto finanziamenti importanti e già un anno fa il magazine Forbes li aveva messi in copertina come la prossima startup da un miliardo di dollari. Un unicorno.

Che esistessero gli unicorni nel mondo delle startup lo sapevamo già. La storia di Kong ci dice che possono essere anche italiani ma che di solito non li capiamo in tempo. Qualcuno oggi sta ascoltando i ragazzi? Sta cercando di capire e di aiutare i talenti che altrimenti partiranno? O preferiamo continuare a celebrarli quando saranno lontani? E ci rendiamo conto che queste celebrazioni, doverose per carità, sono anche un inno al nostro fallimento?

(Ah in quel governo dei nativi digitali, Augusto Marietti e Marco Palladino erano i ministri degli Esteri: in effetti sono partiti e ci fanno fare bella figura).





