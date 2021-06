“Il Marziano”, in uscita con La Repubblica il libro sulla grande sfida di José Mourinho a Roma

Pubblicità

La Repubblica, giovedì 24 giugno, pubblicherà un volume dedicato al ritorno in Italia di José Mourinho. Il Marziano, il titolo, José Mourinho a Roma, su una copertina che riproduce il murale apparso sulla facciata di una palazzo a Testaccio – diventato meta di selfie e foto ricordo – poche ore dopo l’annuncio dell’arrivo del portoghese alla Roma.

“Posso lavorare di più, quello che invece non posso fare sono i miracoli: io non sono Merlino o Harry Potter”, così rispondeva lo Special One nell’estate del 2009, non immaginando che, dodici anni dopo, una bacchetta magica da portare con sé in panchina gli avrebbe forse fatto comodo. La Roma è la grande scommessa di un allenatore che ha vinto tutto, anche in Italia, alla guida dell’Inter del triplete, e che affronta oggi un’avventura complicata, in una piazza che ha appena festeggiato i vent’anni dall’ultimo scudetto.

Il libro è un prodotto editoriale di 168 pagine, all’interno del quale sono raccolti in larga parte testi inediti, scritti dalle più grandi firme del giornalismo contemporaneo, ed esplicitamente ispirato al film di Ennio Flaiano, Un marziano a Roma. In quel caso, Flaiano provò a raccontare cosa sarebbe accaduto se un alieno fosse atterrato con la sua astronave a Villa Borghese, immaginando lo stupore e la curiosità iniziale della gente, trasformato poi, gradualmente, in indifferenza.

La Repubblica, con questo volume dedicato a Mourinho, prova allo stesso modo ad analizzare, spiegare e ipotizzare cosa accadrà tra qualche giorno, quando il tecnico portoghese sbarcherà nella capitale, una città straordinaria, ma anche molto difficile, tra le più controverse e complicate del mondo. “Quando i romani erano solo due, uno uccise l’altro” amava ripetere Giulio Andreotti.

“La sua parola prevalente è quella della fede. Di nuovo tocchiamo l’aspetto profetico del suo stile. Roma è per eccellenza la città del mito e della fede. Per lui sarà come trovarsi a casa. Temo forse anche più di Milano”. È Massimo Recalcati, psicoanalista, storico tifoso interista, a riassumere la figura profetica di José, pronto a incastrarsi perfettamente nelle esigenze della città eterna.

Michele Serra, giornalista, scrittore, tifoso interista, racconta all’interno del libro la sua visione del ritorno di Mourinho. Eccone un significativo estratto: “…Certo la prestanza dialettica e la sicurezza intellettuale, sono continuamente sovrastate da un sospetto di presunzione grosso come una casa. Tanto da avere la certezza, già adesso, che l’avventura italiana di José Mourinho lascerà comunque un segno potente, perché in caso di caduta sarà il tonfo di un Ego monumentale, in caso di successo sarà qualcosa di più dello sbarco in Normandia…”.

