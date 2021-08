Il mondo che brucia: la mappa interattiva della Nasa sulle aree più colpite

Pubblicità

La mappa ntereattiva della NASA mostra mensilmente le posizioni degli incendi attivi in ??tutto il mondo negli ultimi 20 anni, sulla base delle osservazioni dello spettroradiometro per immagini a risoluzione moderata (MODIS) sul satellite Terra della stessa agenzia spaziale amercana. I colori si basano su un conteggio del numero (non della dimensione) degli incendi osservati all’interno di un’area di 1.000 chilometri quadrati. I pixel bianchi mostrano la fascia alta del conteggio: fino a 30 incendi in un’area di 1.000 chilometri quadrati al giorno. I pixel arancioni mostrano fino a 10 fuochi, mentre le aree rosse mostrano solo 1 fuoco al giorno. (Fonte NASA Earth observatory). Gli incendi vengono innescati in vari modi, da fulmini, accidentalmente o per mano umana. Spesso sono incendi controllati da agricoltori. Altre volte sono imensamente distruttivi e generare grandi quantità di inquinamentoe gas serra oltre che distruggere ecosistemi. Ad esempio, l’intenso incendio nel cuore del Sud America da agosto a ottobre è il risultato di incendi provocati dall’uomo, sia intenzionali che accidentali. In tutta l’Africa, una fascia di incendi agricoli diffusi si estende da nord a sud sul continente man mano che la stagione secca avanza ogni anno. Gli incendi agricoli si verificano ogni anno alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera nel sud-est asiatico.





