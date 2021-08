Il numero uno dell’atletica mondiale: “Le accuse a Jacobs? Speculazioni. Tamberi è una star”

“Le accuse di doping a Jacobs? Sinceramente non leggo tutti i giornali, sono solo speculazioni: riguardo ogni atleta sono fiducioso sulle prestazioni in gara. Abbiamo sistemi antidoping che garantiscono la certezza su ogni prestazione”. Lo ha detto il il presidente di World Athletics Sebastian Coe, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani sui dubbi e le allusioni a un presunto rischio doping di diversi media americani e inglesi, dopo l’oro olimpico di Marcell Jacobs nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Ho seguito il suo progresso – ha aggiunto Coe, presidente dell’atletica mondiale e doppio oro olimpico dei 1500 -, ha alle spalle un buon allenamento, un buon coach. Un exploit del genere nell’atletica può accadere: i progressi nel nostro sport sono lineari e statistici”.

Coe ha avuto parole di elogio anche per l’altro oro italiano, Gianmarco Tamberi: “Se possiamo considerare Tamberi come una nuova star dell’atletica mondiale? Sì, certamente. Non vogliamo robot ma atleti che condividano emozioni”. E in merito al doppio oro con Barshim spiega: “Qualcuno dice che dovevano proseguire, altri che è stato uno dei momenti più belli della storia dell’atletica. E’ un dibattito aperto e ne discuteremo”, conclude.