Il Paese che c’è e quello che verrà: le ragazze e i ragazzi dell’Italia di domani

Artisti, scrittori, musicisti, attori, registi, sceneggiatori, fumettisti, professionisti della carta, della parola e dell’immagine. Nel nostro Speciale L’Italia di domani viene raccontata la generazione dei trentenni, viene fotografata quella dei ventenni, e viene ricostruita, esperienza dopo esperienza, quella del futuro.

Abbiamo intervistato figure provenienti da tutti i campi, giovanissime, e per la prima volta abbiamo provato a dare spazio alle loro visioni e al loro punto di vista. È un modo per raccontare l’Italia che verrà e, soprattutto, per raccontare quella che c’è già. Il precariato, le difficoltà, gli infiniti cambiamenti che hanno sconvolto ogni settore, da cima a fondo. Internet, i social network, la digitalizzazione. Dove nasce l’ispirazione, dove nasce il bisogno di raccontarsi, e quando si capisce di aver scelto la strada giusta. L’Italia di domani è uno spazio di approfondimento e di conoscenza.

Lo Speciale è a cura di Gianmaria Tammaro





