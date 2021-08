Il Pakistan garante dei talebani. Ma il terrorismo resta una minaccia

“Il territorio dell’Afghanistan non sarà usato contro nessuno, possiamo assicurarlo alla comunità internazionale”, dice il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid rispondendo a chi gli domanda se daranno, come in passato, rifugio a terroristi e foreign fighter. Dunque, l’hanno promesso. Durante la prima conferenza stampa dell’Emirato islamico, di fronte a un nugolo di giornalisti stranieri increduli per l’inedita postura degli studenti coranici, i nuovi padroni dell’Afghanistan prendono le distanze da Al Qaeda (presente in 15 province del Paese, secondo le Nazioni Unite), Stato Islamico, la rete sunnita di Haqqani e gli altri corpuscoli jihadisti che tuttora si nascondono in quelle lande.

Il canovaccio di Doha

Quanto sia sincero il proposito lo capiremo col tempo.