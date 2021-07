Il Papa al Gemelli per un intervento chirurgico

“Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico.”

Con questo breve comunicato la sala stampa vaticana comunica del ricovero del Papa al Gemelli per un intervento a cui verrà sottoposto oggi pomeriggio, e che si assicura essere di routine. L’intervento di fatto è stato programmato nel primo giorno di riposo del Papa: a luglio, infatti, sono interrotte le udienze e Francesco rimane a Santa Marta per riposarsi. In Vaticano non si respira apprensione. Questa mattina all’Angelus il Papa ha annunciato fra l’altro che dal 12 al 15 settembre prossimo, “a Dio piacendo”, si recherà in Slovacchia per fare una visita pastorale: “Sono contenti gli slovacchi”, ha affermato, agli applausi dei fedeli. “Il pomeriggio prima – ha spiegato ancora – concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale”. “Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro -ha aggiunto -. Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo”. Francesco ha quindi salutato “con affetto” “specialmente gli slovacchi”.

La salute del Papa è sempre stata buona. Anche se Bergoglio subì l’asportazione di parte del polmone destro a 21 anni: cosa accadde, lo spiega il libro-biografia Il gesuita, scritto da Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin. Dopo giorni di febbre e dolori, gli venne diagnosticata una polmonite grave. La malattia venne tenuta sotto controllo ma si svilupparono tre cisti e, dopo qualche tempo, il futuro pontefice fu sottoposto a un’operazione per asportargli la parte superiore del polmone destro (lobectomia).