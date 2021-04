Il paradosso degli elettrodomestici: mercato in forte ripresa, ma le fabbriche in Italia chiudono

Pubblicità

ROMA – E’ il paradosso dell’industria italiana. In molti settori del manifatturiero sta tornando a correre la domanda, segnale di una ripresa che guarda già al dopo-Covid, ma molte aziende non aggancerann il treno che sfreccia via veloce. E’ il caso della siderurgia, con prezzi e consumi in rapida escalation sul mercato, e anche con il cuore d’acciaio del Paese, la ex Ilva, ferma al palo per i ritardi della politica industriale che frena il tandem pubblico-privato tra Invitalia e ArcelorMittal. E’ soprattutto il caso degli elettrodomestici, il settore in prima fila in questo possibile ‘rinascimentò manifatturiero, con tassi di crescita a doppia cifra, ma anche con tre poli produttivi in ginocchio e migliaia di posti di lavoro a rischio: la Whirlpool di Napoli, la ItalComp (ex Embraco-Acc) tra Piemonte e Veneto, la Elica nelle Marche.

“Non avremmo mai pensato di commentare risultati 2020 così positivi per il nostro settore in una emergenza tanto drammatica – ha spiegato di recente Manuela Soffientini, presidente di Applia Italia, l’associazione di Confindustria che riunisce le aziende degli elettrodomestici e degli apparecchi professionali – . Fattore comune per il trend è, anche per il lungo periodo vissuto tra le mura domestiche, la grande attenzione dedicata dai consumatori alle proprie abitazioni. Anche le ipotesi per il primo semestre del 2021 vedono presumibilmente un mercato ancora in crescita”. Spinto, aggiungiamo, dalla prosecuzione degli incentivi per le ristrutturazioni.

L’amara Pasqua degli operai Elica: l’azienda delocalizza in Polonia, 400 posti a rischio. Presidio ai cancelli di Marco Patucchi 02 Aprile 2021

Il balzo di quasi il 50% dei freezer in un solo mese a inizio pandemia, ha trainato tutti gli altri elettrodomestici nel secondo semestre 2020: nell’insieme un aumento in valore del 5,5% per un totale di 15,5 miliardi (il 24% online in crescita esponenziale). Sono aumentate le vendite di IT/Office (+32,5%), i piccoli elettrodomestici (+15,5%), i grandi elettrodomestici (+3,4%) mentre sono scesi gli acquisti di telefonia (-5,2%), della climatizzazione (-16,2%) e della fotografia (-36,9%). E sempre a proposito dei grandi elettrodomestici, la pulizia è stata l’altra categoria che ha visto grandi balzi in avanti con un +40% per le lavatrici a vapore, e +29% per le lavastoviglie.

Embraco, arrivano i licenziamenti: le banche frenano il polo italiano dei compressori di Marco Patucchi 09 Febbraio 2021

Questi i numeri di una ripresa che sfuggirà sicuramente a quattro fabbriche storiche, alle prese con crisi nate ben prima dell’emergenza Covid e rimaste incagliate anche negli effetti del cambio di guardia tra il governo Conte e l’esecutivo di Mario Draghi. Un aspetto, quello politico, centrale perché in tre dei quattro casi le speranze di sopravvivenza degli impianti e di oltre un migliaio di posti di lavoro sono nelle mani dello Stato. La Whirlpool di Napoli, lo stabilimento abbandonato dalla multinazionale americana, occupa 350 tra operaie e operai: Invitalia, braccio operativo di Tesoro e Mise, sta cercando possibili soggetti per una reindustrializzazione complicatissima. Le imprese che si sono fatte avanti sono di altri settori (Adler e Htl Fitting, aziende della filiera aerospazio con impianti in Campania) e troppo piccole per caricarsi da sole sulle spalle un piano industriale adeguato.

Crisi Whirlpool, prima protesta dell’era Draghi: presidio di 140 operai al Mise di Marco Patucchi 18 Febbraio 2021

Elica, leader mondiale delle cappe per cucine e multinazionale controllata da Francesco Casoli (ex senatore FI), ha appena annunciato a sorpresa la delocalizzazione in Polonia del 70% della produzione degli stabilimenti italiani, che sono da sempre nel cuore delle Marche, e un esubero di 400 lavoratori sui 560 totali nel nostro Paese. Gli operai trascorrono la Pasqua in presidio ai cancelli della fabbrica. Italcomp, il polo nazionale dei compressori per frigoriferi, ideato dal governo per salvare la ex Embraco di Riva di Chieri (Torino) e la Acc nel bellunese (700 operai in totale), non riesce a prendere il largo perché le banche rifiutano la liquidità necessaria a mantenere in vita lo stabilimento veneto (l’unico dei due che non si è mai fermato): un vero paradosso visto che nel Decreto Sostegni c’è un fondo creato apposta per garantire questo tipo di interventi e gli istituti di credito dovrebbero fidarsi di un esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Il commissario straordinario di Acc, ormai privo di liquidità, ha così annunciato un taglio del 15% dei salari di marzo, la Cassa integrazione e, sembrerebbe, i primi rifiuti di ordinativi.

Industria, tavoli di crisi bloccati. Giorgetti non risponde ai sindacati di Marco Patucchi 13 Marzo 2021

Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della Fiom-Cgil, lancia l’allarme generale: “L’Italia ha insegnato al mondo a fare gli elettrodomestici, ma ora un pezzo alla volta le multinazionali stanno portando via competenze e tecnologie. Il governo si svegli, servono scelte di politica industriale”. Qualche giorno fa l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha celebrato la messa nello stabilimento Whirlpool. Nel duomo di Torino un operaio della ex Embraco ha partecipato alle letture liturgiche per l’ostensione della Sacra Sindone nel Sabato Santo e mercoledì prossimo ci sarà una manifestazione di protesta davanti alla prefettura: “Il ministro Giorgetti (titolare del Mise, ndr) non può continuare a ignorarci – avvertono Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil -. I lavoratori sono allo stremo, la situazione è esplosiva”.





