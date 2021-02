Il Pd attacca Renzi: chiarisca i suoi rapporti con Arabia Saudita

Pubblicità

ROMA – Matteo Renzi deve chiarire i suoi rapporti con il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman e troncare la collaborazione con la fondazione Future Investment Iniziative. A riaccendere le polemiche la pubblicazione da parte dell’amministrazione americana del rapporto della Cia con le prove del coinvolgimento del principe saudita nell’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. “Matteo Renzi aveva detto che dopo la crisi avrebbe chiarito i suoi rapporti con l’Arabia Saudita e il ‘grande principe ereditario’. Lui non ha ancora detto nulla, ma ci ha pensato Joe Biden. Chiarire ora non è solo questione di opportunità, ma di interesse nazionale”, scrive allora l’ex ministro del Sud, Peppe Provenzano.

Questo attacco arriva, dunque, dal Pd. Ma anche il Movimento Cinque Stelle incalza l’ex presidente del Consiglio. “Renzi aveva anche promesso di dare spiegazioni sui suoi rapporti con MbS. Se non ora quando? Noi stiamo aspettando spiegazioni, ancor più dopo questo documento Usa”, dicono i deputati grillini che fanno parte della commissione Esteri di Montecitorio.

“Renzi dovrebbe vergognarsi e scusarsi pubblicamente”, fa eco dal Palazzo Madama Giancluca Ferrara, capogruppo grillino nella Commissione Esteri del Senato. Il senatore grillino rievoca l’omicidio di Khashoggi, ricorda le parole di Renzi che aveva detto che oggi in Arabia Rinascimento e commenta: “Roba degna del più buio Medioevo, altro che Rinascimento. La differenza, di spessore umano prima che politico, tra noi e Renzi sta tutta qui: negli stessi giorni in cui lui, dietro lauto compenso, andava in Arabia Saudita a tessere le lodi di un regime assassino, il governo di Giuseppe Conte e la Farnesina guidata da Luigi Di Maio bloccavano ogni vendita di armi verso quello stesso regime. Tra cui le bombe usate in Yemen che Renzi aveva deciso di vendere all’Arabia Saudita nel 2016″.

Molto dure anche le critiche di Nicola Fratoianni “Quindi il principe saudita a cui Matteo Renzi si è rivolto parlando di Nuovo Rinascimento, dimostrando la sua invidia per il basso costo del lavoro in Arabia Saudita, è un personaggio assai oscuro, come dimostra anche l’ultimo rapporto del governo Usa sull’omicidio del giornalista Khashoggi”, dice il segretario nazionale di Sinistra Italiana. “Mohammed Bin Salman è il ministro della difesa di quel Paese, e Renzi – spiega Fratoianni – è un senatore della commissione Difesa del nostro Paese”.

E qui il leader di Sinistra italiana introduce il tema del conflitto di interesse di Renzi rispetto alla sua collaborazione con i sauditi. “Aveva promesso di rispondere sui suoi rapporti con quel regime. Bene credo che sia arrivato quel momento – continua Fratoianni – Aveva promesso di farlo dopo la fine della crisi di governo. La crisi di governo si è chiusa da molto tempo, continuiamo e continueremo a chiedere a Renzi una cosa semplice: chiarisca per trasparenza e per dovere di onestà nei confronti dei cittadini italiani”.

Anche perché la fondazione del principe saudita ha un ruolo fondamentale nella vita del suo paese. La Future Investment initiative, Renzi siede anche nel board, è il cuore del potere di Mohammed bin Salman, la vetrina che ha costruito per il mondo. Creata cinque anni, la Davos nel deserto (come è chiamata) ha puntato in questo periodo a portare nel regno i più importanti protagonisti della finanza e dell’economia mondiale, da Christine Largarde a Masayoshi Son per convincere il mondo del nuovo corso saudita: solo i fedelissimi hanno una poltrona nel Board o personaggi il cui prestigio internazionale serve ad elevare e legittimare il profilo del principe.

E’ gestita dal PIF, il fondo di investimento sovrano che è la longa manus del principe nel mondo della finanza e degli affari internazionali e che controlla buona parte dell’economia saudita. Qui Mbs ha fatto alcuni dei suoi annunci internazionali più importanti, dalla lotta all’Islam estremo all’investimento di miliardi di dollari in NEOM, la cosidetta città del futuro. Non c’è altra piattaforma che il principe abbia usato nella stessa maniera per lanciare la sua immagine di riformatore devoto alla modernità e a un futuro diverso per il suo Paese: non a caso è qui che è stato evidente il ruolo di pariah che il principe si è guadagnato nella comunità internazionale dopo il delitto Khashoggi. Nel 2018, buona parte degli invitati disertarono l’evento proprio dopo l’omicidio del giornalista.

Intanto, anche i Verdi chiedono a Renzi di chiarire. “Non penso che sia normale e minimamente accettabile che, di fronte al report dell’intelligence Usa il senatore Renzi non abbia sentito il dovere di rispondere a chi gli ha chiesto di dimettersi dal board di Future Investment Iniziative, presieduta dallo stesso principe saudita e da cui percepisce 80 mila dollari l’anno”, dice il coordinatore nazionale Angelo Bonelli. Critiche che hanno al centro anche le attività la fondazione del principe saudita. “I diritti umani in Arabia Saudita – afferma Bonelli – non sono tutelati, i dissidenti finiscono in carcere, assassinati, e i progetti di espansione, che Renzi ha sostenuto a Riad alcune settimane fa davanti al principe Salman, come quello della città The Line stanno portando alla distruzione di antichi villaggi di tribù locali”. “Il senatore Renzi – aggiunge il leader verde – ex presidente del consiglio, non può rimanere indifferente alle notizie diffuse dall’intelligence Usa. Renzi dovrebbe dimettersi e restituire i compensi ricevuti sino a oggi: che ancora non lo abbia fatto è preoccupante, come preoccupa e lascia stupiti il silenzio di quegli esponenti di Italia Viva, come Ivan Scalfarotto, che hanno fatto nella loro vita battaglie in difesa dei diritti umani. Inquieta altresì il silenzio delle forze di governo su questa vicenda”.

Diverso, invece, il punto di vista di Amnesty International. “Certamente è inopportuno essere invitati in forum internazionali che sono emanazione diretta della monarchia saudita e tacere sul sistema di violazioni dei diritti umani”, dice il portavoce Riccardo Noury. Che però aggiunge: va capito se “su una scala di gravità” è ancora più censurabile il comportamento dei “governi italiani che hanno intrattenuto rapporti politici ufficiali con l’Arabia Saudita, inviato armi fino al 2019 a un paese in guerra con lo Yemen, partecipato al G20 virtuale” oppure l’organizzazione di partite di calcio come la Supercoppa italiana. In Italia, conclude il portavoce di Amnesty, “è stato fatto a gara a chi blandiva di più l’Arabia Saudita, dimenticando i blogger frustati in piazza, gli attivisti per i diritti umani in carcere, i difensori per i diritti delle donne ed i giornalisti sotto attacco”.





