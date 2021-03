Il pianista e la pattinatrice: l’esibizione poetica sul lago ghiacciato

Pubblicità

Il pianoforte è un puntino nero in mezzo al paesaggio bianco. La musica si diffonde nell’aria, fra i pini innevati e le montagne. E’ la performance ‘Ice waves’ del pianista comasco Alessandro Martire, che si è esibito sul lago ghiacciato di Staz a St. Moritz accompagnato dai volteggi di Felicitas Joy Fischer, promessa tredicenne del pattinaggio internazionale. Il brano scelto è “Heart”: una traccia contenuta nell’album “Share the world”, uscito la scorsa primavera per Carosello Records. Non è la prima volta che Martire suona in contesti naturali. A settembre si era esibito su una piattaforma galleggiante in mezzo al lago di Como: “Dopo l’esperienza del Floating moving concert sul lago di Como, volevo tornare a suonare in un luogo insolito, quanto magico – spiega Alessandro Martire – Il lago ghiacciato di Staz mi ha offerto la cornice perfetta, sembrava quasi che il pianoforte dialogasse con le montagne”.

a cura di Daniela Solito

Video Piano Production: Sound Waves Chalet /Audio Engineer: Tomm Zeskel / Video: Andrea Furger





