Il piccolo tifoso chiede la maglia con un cartello: il regalo di Oshimen a Dimaro

Un piccolo tifoso del Napoli e Victor Osimhen. Stamani un bambino napoletano in vacanza Val di Sole con la sua famiglia ha esposto un cartellone per tutta la durata dell’allenamento: “Osimhen mi regali la maglia?”. Un cartello talmente grande che più volte il piccolo è stato aiutato a sorreggerlo dal fratellino. Ma tanta fatica e speranza alla fine ha trovato un lieto fine. Concluso il lavoro tecnico con Domenichini, vice di Spalletti, Victor ha parlato con il Ds Giuntoli e poi mentre camminava per rientrare negli spogliatoi ha fatto un cenno al piccolo Alessandro, come a dire aspettami. Nell’attraversare il campo ha appallottolato la sua maglietta d’allenamento e arrivato sotto la tribuna l’ha lanciata in alto. Verso il piccolo tifoso. Una scarica di gioia per il piccolo Alessandro che qualche istante dopo si è fatto immortalare con il cartello modificato a penna: “Osimhen mi ha regalato la maglia”.





