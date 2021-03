Il pm Nicola Gratteri e la sua prefazione al saggio no-vax sul Covid: “Io negazionista? In procura siamo tutti vaccinati”

“Io negazionista? Ma se per l’Ufficio sono state acquistate migliaia di mascherine e siamo tutti vaccinati”. Finito al centro delle polemiche per il breve contribuito offerto ad Angelo Giorgianni e al medico Pasquale Bacco, noti per le posizioni negazioniste sul Covid e freschi di stampa di un libro al riguardo, “Strage di Stato”, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri non ci sta ad essere inquadrato fra chi vede nella pandemia un complotto costruito a tavolino.

Anche perché, spiega, la sua è una procura che fra le prime si è blindata anche contro il Covid. “Plexiglass in tutti gli uffici, dispenser di disinfettanti ogni cinque metri, sanificazioni regolari, accesso al pubblico limitato e tre nuove pec per il deposito degli atti” elenca il magistrato “questo non mi sembra certo l’ufficio di qualcuno che non crede nella pericolosità del Covid”. E non c’è nessuno dei magistrati in servizio che abbia rifiutato il vaccino, in Calabria già somministrato a tutte le toghe, in tutti i distretti equiparate al personale delle forze dell’ordine e insieme a loro già “in lista” da un paio di settimane.

E allora perché quella prefazione? Gli autori non si sono certo fatti conoscere per posizioni poi così condivisibili. Per Bacco, le mascherine sono inutili, il Covid poi non è così pericoloso e l’immunità di gregge sarebbe stata raggiunta da tempo. Giorgianni invece si è fatto conoscere per le teorie sul presunto complotto che sarebbe stato ordito da Big Pharma ai danni dell’umanità tutta e per gli strali contro i vaccini. “Mi sono limitato a cogliere l’occasione che mi è stata offerta per lanciare per l’ennesima volta l’allarme sulla pandemia come nuova occasione di crescita e guadagno per le mafie. Un tema che da troppo tempo viene ignorato” spiega Gratteri, più stupito che irritato dal polverone.

Il messaggio che si vuole lanciare in quelle poche righe, dice, è molto chiaro “il sistema-Paese, minato dalla tempesta in corso – questo uno dei passaggi del contributo offerto a Bacco e Giorgianni – rischia di lasciare al crimine organizzato nuovi spazi di manovra, nei quali nessuna azione di contrasto sarà possibile senza una chiara comprensione delle vicende Covid19”. Un riferimento alla gestione della pandemia e ai provvedimenti adottati e di certo non – specifica – a speculazioni sull’esistenza o sulla pericolosità del virus. Insomma, sarebbe solo una tempesta in un bicchiere d’acqua. Sul motivo però Gratteri, nelle ultime settimane accreditato come uno dei più forti candidati alla guida della procura di Milano, sorride e non si esprime.