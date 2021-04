PARIGI – Olivier Duhamel riconosce gli abusi sessuali sul figliastro quattordicenne. Il costituzionalista ed ex presidente della Fondazione Sciences Po è stato interrogato dalla brigata di protezione dei minori incaricata del caso da inizio gennaio, quando le accuse sono emerse nel libro di Camille Kouchner, sua nuora e sorella gemella della vittima, nel libro La Familia grande.

Kouchner, figlia dell’ex ministro e fondatore di Medici Senza Frontiere, ha raccontato nel suo libro biografico come il patrigno abbia sistematicamente abusato sul fratello. Il ragazzo, poi diventato maggiore, ha esitato a lungo prima di sporgere denuncia, cercando forse di dimenticare quel doloroso passato.

Duhamel si era dimesso dalla fondazione di Sciences Po poche ore prima della pubblicazione del libro. Il costituzionalista aveva lasciato anche la guida dell’esclusivo club Le Siècle, cenacolo dei potenti nella capitale. Finora però si era sempre rifiutato di rispondere ai media e il suo entourage era rimasto molto discreto.

La procura di Parigi aveva aperto un’inchiesta preliminare il 5 gennaio dopo le rivelazioni con l’accusa di stupro su minori. In questi mesi i magistrati hanno raccolto molte altre testimonianze e interrogato sia l’autrice del libro che la vittima, che vuole restare anonima. Davanti ai pm, nell’audizione di lunedì scorso, Duhamel ha ammesso i fatti sebbene “con difficoltà”, secondo una fonte giudiziaria. L’obiettivo dei magistrati è duplice: fare luce sui fatti per scoprire possibili nuove vittime e verificare la prescrizione. Gli abusi sessuali risalgono all’inizio degli anni Ottanta. Secondo la legge francese, il settantenne Duhamel non potrà essere processato.

L’affaire ha travolto anche la prestigiosa università di rue Saint-Guillaume, portando alla dimissioni del direttore Frédéric Mion. Nelle prossime settimane Sciences Po dovrà ridisegnare la sua governance. Entro maggio sarà essere scelto il nuovo presidente della Fondazione, forse una donna, che poi dovrà avviare la procedura per la nomina del nuovo direttore.