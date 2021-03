Il posto più felice del mondo

Pubblicità

Qualche giorno fa mi hanno girato il biglietto scritto da un vaccinato covid al medico che glielo aveva appena inoculato. “Vorrei farei tre vaccini al giorno per incontrare di nuovo la vostra gentilezza”. Deve essere un mondo dove abbiamo smesso di sorriderci e ringraziarci da tempo se la gentilezza è considerata così rara. Anche io l’ho incontrata, accompagnando i miei genitori a vaccinarsi. La struttura, il parcheggio del Parco della Musica, è perfetta: pulita, spaziosa, silenziosa; c’è persino un wifi dedicato che funziona. La sanità pubblica dei sogni. E poi la gentilezza, in dosi massicce. L’avranno insegnata in un corso a parte? O l’avranno imposta nel contratto di lavoro? Oppure, come una energia rinnovabile, sgorga dal cuore di medici e infermieri, ma anche degli uscieri, in missione per ridarci speranza?

La scena è questa: l’ordinata processione di anziani arriva al punto vaccinale, sempre con passo lentissimo, incerto, di solito al braccio di figli ormai grandi, a loro volta prostrati dalle ansie di un anno di pandemia. Vengono accolti come se fossero gli ospiti d’onore di una festa: buongiorno, benvenuto, come sta oggi; a volte i giovani col camice bianco passano ad un tu accogliente, e comunque li chiamano per nome i vaccinandi, come se li conoscessero; si informano con discrezione di altre patologie, ma anche di cose meno urgenti (“vuole essere vaccinato da un uomo o da una donna?, hanno chiesto a papà. E lui: da un romanista! Ecco, quello è romanista, così soffrite insieme, gli hanno risposto accompagnandolo nel box dove lo attendevano per la puntura).

Dicono che in questo momento i posti più felici del mondo siano quelli dove si fanno i vaccini. Dicono che queste siano come delle “fabbriche della gratitudine”. Ma la gratitudine c’era anche un anno fa quando medici e infermieri erano i nostri eroi perché combattevano il covid provando a salvare vite umane nei reparti di terapia intensiva troppo affollati. Con i vaccini è diverso. Con i vaccini senti di aver quasi vinto. Sulle pareti la regione Lazio ha fatto stampare pannelli che raccontano la lunga lotta contro le pandemie dai tempi degli ateniesi e dei romani fino ai giorni nostri, fino al secolo dei vaccini, quello appena passato, quando per vincere abbiamo messo in campo l’unica arma possibile, la scienza. Come questa volta: non si era mai visto un vaccino, anzi cinque, contando quello russo e quello cinese, prodotti in meno di un anno. Se ci avessero messo degli anni a produrlo, ci pensate mai come avremmo fatto a resistere?

Tornando a casa il passo sembra meno incerto. Il mondo, più gentile.





