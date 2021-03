Il premio per i leader africani che non riesce a essere assegnato

Pubblicità

È uno dei premi più ricchi del mondo. In base all’idea originaria del 2006, quando venne istituito, il Mo Ibrahim Prize avrebbe devoluto cinque milioni di dollari a un ex capo di Stato africano particolarmente meritevole per gli standard democratici. Il magnate britannico-sudanese delle comunicazioni mobili Mo Ibrahim (74 anni), cresciuto in Egitto, vuole incoraggiare la governance democratica in Africa e rafforzare la cultura politica.

Tuttavia, negli ultimi sei anni il premio è stato assegnato solo una volta, nel 2017, alla ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Dopo che i primi due anni la giuria, di cui Ibrahim non è membro, è riuscita a trovare qualche motivazione per assegnare il premio a Joaquim Chissano (Mozambico) e a Festus Mogae (Botswana), oltre che al vincitore onorario Nelson Mandela del Sud Africa, l’elenco successivo dei premiati è estremamente breve.

I magnifici cinque

Complessivamente, il premio è stato assegnato solo in cinque dei quattordici anni dalla sua nascita. Per giunta, la Fondazione Ibrahim, che analizza statisticamente numerosi parametri di sviluppo in tutti i 54 Paesi del continente, ha recentemente pubblicato alcuni studi preoccupanti.

Ce n’è abbastanza perché Die Welt chieda a Mo Ibrahim quale sia la situazione della democrazia in Africa, soprattutto in tempi di pandemia di Coronavirus. C’è voluto qualche mese per avere al telefono l’impegnatissimo filantropo; poi però ci ha dedicato il suo tempo in abbondanza.

“Alcuni capi di Stato hanno utilizzato la pandemia per prendere misure che non sono né appropriate né proporzionate al rischio per la salute”, afferma Ibrahim. Diverse elezioni sono state rinviate (ad esempio in Etiopia) o si sono svolte con restrizioni eccessive (in Uganda). Ciò non può essere giustificato solo dalla minaccia del Coronavirus: “La pandemia ha intensificato una tendenza in atto da diversi anni”, afferma Ibrahim. “Tutto questo è motivo di preoccupazione”.

L’indice delle performance governative

Ogni anno la sua fondazione pubblica l’Ibrahim Index of African Governance (Iiag) sulla qualità delle performance governative nel continente. A prima vista, lo sviluppo negli ultimi dieci anni è positivo. Il 60% della popolazione africana vive in Paesi in cui la governance durante questo periodo è complessivamente migliorata.

Tuttavia, questa tendenza sta visibilmente diminuendo. Addirittura nel 2019, per la prima volta da dieci anni si è verificato un peggioramento rispetto all’anno precedente. L’Iiag tiene conto di numerosi fattori relativi alla salute, alle infrastrutture, alla giustizia e all’economia. Se però si considerano i dati sui diritti civili e sulla partecipazione democratica, il quadro è meno incoraggiante, osserva Ibrahim. “Dal 2010 entrambi sono mediamente peggiorati nel continente, e sempre di più”.

Ibrahim sembra preoccupato. La sua fondazione svolge regolarmente indagini sulla percezione pubblica della governance generale nei Paesi africani. Nonostante i progressi compiuti in alcuni settori, ha raggiunto il punto più basso in un decennio e negli ultimi anni il malcontento è aumentato rapidamente.

“Questa crescente sfiducia richiede attenzione perché può facilmente trasformarsi in frustrazione e rabbia, causando ulteriori danni”, afferma Ibrahim.

I risultati della fondazione sono in linea con quelli di altri studi. Tra il 2008 e il 2018, la percentuale di intervistati nei Paesi africani che hanno dichiarato di essere in condizione di esprimere liberamente le proprie idee è scesa dal 79 al 70%, come ha rilevato l’istituto di sondaggi Afrobarometer.

I cittadini sono sempre più spinti a scendere in piazza per difendere i loro diritti. L’organizzazione Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) ha registrato nel 2019 circa 11.000 proteste, 13 volte più rispetto al 2009 (819). Per giunta, molte di queste proteste sono durate ben più a lungo di prima. Il think tank Freedom House ha riscontrato un regresso nei diritti civili, in particolare in Africa occidentale.

“Quando li avremo sfamati, rivendicheranno i diritti”

Ibrahim discute regolarmente questi sviluppi con i presidenti africani. Recentemente, uno di loro gli ha risposto: “La cosa più importante è il cibo. Quando saremo riusciti a garantire che tutti abbiano qualcosa da mangiare, potranno rivendicare i loro diritti.”

Ibrahim non vuole menzionare il nome o il Paese, ma lascia intendere che si tratta di un Paese politicamente molto vicino a Pechino. A Pechino, come è noto, la “democrazia occidentale” è ritenuta inadatta alla Cina e anche ai Paesi in via di sviluppo. Ibrahim è critico nei confronti di questa prospettiva, ma sottolinea anche che, a partire dagli anni Ottanta, in Cina mezzo miliardo di persone sono riuscite a liberarsi dalla povertà. “Non si può dire che il modello cinese abbia completamente fallito”, ha detto. Secondo Ibrahim, i risultati del governo non possono essere misurati solo in termini di partecipazione democratica. Ma vanno misurati anche in questi termini.

Ibrahim è preoccupato per l’abolizione dei limiti di mandato per i presidenti in Paesi come Togo, Uganda, Ciad, Camerun, Ruanda e Burundi negli ultimi anni. Naturalmente, il suo punto di vista si estende oltre l’Africa, ad esempio agli Stati Uniti. Solo due mesi fa Donald Trump ha cercato di bloccare il risultato delle elezioni istigando la folla a prendere d’assalto il Campidoglio, osserva Ibrahim. Anche in Paesi come l’Ungheria e la Turchia c’è stata una degenerazione della cultura politica, afferma Ibrahim, e questi sviluppi si stanno manifestando anche in alcuni governi dei Paesi africani. “I tempi di crisi spesso costituiscono il terreno fertile per i populisti e le tendenze nazionaliste”, dice Ibrahim, “lo vediamo in tutto il mondo.” La democrazia si trova ad affrontare sfide ovunque, non si deve indulgere all’autocompiacimento. In effetti, secondo il Global Democracy Index di Freedom House, in ciascuno degli ultimi 14 anni numerosi Paesi hanno visto diminuire anziché aumentare le libertà democratiche.

L’imprenditore Ibrahim intende perseverare nel suo monito, ma è anche ottimista. E, nonostante tutto, rimane tale guardando al futuro dell’Africa e al potenziale della giovane popolazione. “Crede fermamente” che a lungo andare il continente si svilupperà nella giusta direzione: “Non possiamo continuare a fare marcia indietro”.

(Traduzione di Carlo Sandrelli)





