Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley

LONDRA – È il primo vero lavoro di Harry. Dopo alcune collaborazioni milionarie, come quella con Spotify, il duca del Sussex ha ottenuto il primo impiego lavorativo, privato e continuativo. Il figlio del principe Carlo sarà presto difatti “Chief Impact Officer” della start-up californiana BetterUp, dove promuoverà una app usata già da multinazionali come Hilton, Facebook e Chevron per migliorare lo stato mentale dei propri dipendenti. Un tema questo sempre molto sentito dal duca del Sussex e dalla moglie Meghan Markle, e al centro dell’esplosiva intervista con Oprah Winfrey. Oltre a Meghan, lo stesso Harry, da bambino, ha sofferto di disturbi mentali, soprattutto dopo la tragica morte della madre Diana.

Non è chiaro quanto sarà lo stipendio del duca del Sussex, che con Meghan è “fuggito” negli Stati Uniti oramai da molti mesi, né BetterUp lo ha comunicato. Pare comunque che sarà un numero a sei, forse sette cifre, anche perché la start up è valutata già oltre due miliardi di euro. Per quello che sarà il suo primo impiego inquadrato in un’azienda, Harry non dovrebbe avere contatti diretti con i dipendenti, soprattutto quelli di altre aziende clienti, ma dovrebbe essere ambasciatore della start-up e così attirare nuovi contratti e partnership.

La notizia arriva nel giorno in cui la direttrice della fondazione di beneficenza Archewell dei due duchi del Sussex, Catherine St-Laurent, si è dimessa dalla sua carica. Non è chiaro il motivo dell’addio, arrivato tra l’altro solo dopo un anno dalla sua nomina, ma certo non è il primo, piuttosto clamoroso, della galassia di Harry e Meghan. Al posto di St-Laurent, che in passato ha lavorato per grandi personalità come Bill e Melinda Gates, si è già insediato il collaboratore della coppia James Holt.