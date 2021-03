Il racconto di Meghan a Oprah: “Non volevo più vivere. Harry mi ha salvato la vita”

Pubblicità

I pensieri suicidi, le accuse di razzismo verso Buckingham Palace, la pressione mediatica e la rivelazione di aspettare una figlia femmina. L’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan trasmessa dalla rete Cbs ha raccontato le ragioni che hanno spinto i duchi di Sussex ad abbandonare la casa reale e l’Inghilterra, trasferendosi prima in Canada e poi in California. Dietro allo strappo con la famiglia soprattutto la discriminazione nei confronti di Meghan. “Ho visto la storia ripetersi, la storia di mia madre”, spiega Harry in un passaggio. E ancora: “Sono deluso, mio padre non risponde più alle mie chiamate”. Infine la decisione di lasciare il Paese e soprattutto le vesti reali: “Con quella decisione Harry ha sicuramente salvato la mia vita”, conclude Meghan.

