Il ringhio di Fioravanti: “Vivo sull’onda, è questo il futuro dei ragazzi”

Tokyo – Chiamatelo il Gattuso dell’oceano. Perché con la tavola ringhia alle onde, è cattivo e ipercompetitivo. E anche perché l’altro soprannome che gli hanno affibbiato quando si è affacciato con prepotenza sulla scena del surfing internazionale, the italian stallion, lo gradisce quanto una giornata di bonaccia. “Non mi piace e non mi rispecchia, sono fidanzatissimo con una ragazza hawaiana e non sono uno che fa casini…”, dice Leonardo Fioravanti, esibendosi in un cut back (un’ampia curva, in gergo) sugli stereotipi della cultura surfista, riassumibili in sesso, alcol, feste e superficialità. “Non è più così e non lo è certo nel mondo del professionismo, dove se non ti alleni tutti i giorni non vai da nessuna parte”, puntualizza il 23enne, cresciuto a Cerveteri ma cittadino onorario dei litorali del mondo da quando ne aveva 9. La muta azzurra rispettata dai giganti brasiliani e hawaiani. La nostra speranza di uscire con una medaglia dai flutti del Pacifico.

Il surf debutta ai Giochi. Sensazioni?

“Le onde a Turigasaki Beach (prefettura di Chiba, ndr) sono abbastanza piccole, ma mi sento in forma. Certo, i due brasiliani Gabriel Medina e Italo Ferreira sono fenomenali. Ho già gareggiato qui alle qualificazioni mondiali, arrivai secondo”.

Girava una battutaccia tra gli italiani del surf, qualche anno fa: si paragonavano alla nazionale giamaicana di bob, una presenza esotica nel circuito.

“Essere arrivati qui è una vittoria per tutto il surf italiano, a prescindere da come andrà. Sarebbe bello vedere poi genitori portare d’estate i figli di 5-6 anni non al solito tennis club ma nelle surf school, come hanno fatto i miei con me. Vorrei che le nuove generazioni si ispirassero a me”.

Cosa manca al movimento italiano?

“Le onde. E un sistema che faccia crescere i talenti”.

Chi la conosce racconta che già da bambino era molto attaccato ai colori della Nazionale.

“È vero! Sono fiero del mio Paese e sono onorato di rappresentarlo. Sono italiano, non ho paura di farlo vedere. Guardi agli Europei che panico che abbiamo fatto, che goduria!”

È tifoso?

“Interista sfegatato. Se vinco qui, dopo lo scudetto e gli Europei faccio il mio triplete”.

Le restrizioni dovute al Covid e l’assenza di pubblico la intristiscono?

«Col pubblico sarebbe stato fichissimo, ma bisogna essere felici che abbiamo la possibilità di gareggiare. Bravi i giapponesi che sono riusciti ad organizzarle».

Chi vorrebbe incontrare al Villaggio Olimpico?

“I più bravi del tennis e del golf, di cui sono un fan. Djokovic, magari. Poco fa stavo parlando via social con Berrettini, peccato che non sia potuto venire. Che bello sarebbe stato farsi una foto con Mat davanti al logo olimpico”.

Cosa vi lega?

“Entrambi vogliamo fare la storia dei nostri sport”.

Lei qui ha preso il posto del sudafricano Jordy Smith, infortunato. A giugno non si era qualificato per Tokyo.

“Lì per lì stavo malissimo. Ho pianto, non ho difficoltà ad ammetterlo. Sono 5 anni che ogni mattina mi sveglio pensando a due cose: le Olimpiadi e il circuito mondiale. La delusione di dover aspettare fino al 2024 per rappresentare il mio Paese era troppo forte”.

Com’è cavalcare un’onda?

“Quando ne prendi una bella grande, un’onda speciale, sei tu e l’oceano… sei tu che cavalchi la natura. Tutti, una volta nella vita, dovrebbero provare questa sensazione”.

Cosa si aspetta dalla gara di sabato?

“Un grande risultato, so che posso farcela”.

Ha qualche rito scaramantico?

“No, mi affido alla preparazione. E al mio modo di stare in gara: in acqua sono cattivo, terribile, un po’ come Rino Gattuso”.





