Il secondo vaccino italiano è pronto per i test. Prodotto da Takis e Rottapharm

Un secondo vaccino italiano è pronto per la sperimentazione sull’uomo. Lo ha messo a punto l’azienda Takis di Castel Romano (Roma), che lavora al suo sviluppo insieme alla Rottapharm Biotech di Monza. L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha affidato la richiesta al proprio comitato etico, che darà presto il via libera. Le vaccinazioni di prova potranno partire nel corso del mese e dare risultati in primavera per quanto riguarda la fase uno e in estate per la fase due. I primi 80 volontari sono già stati arruolati in tre ospedali del nord (il san Gerardo di Monza), del centro (lo Spallanzani di Roma) e del sud (l’istituto Pascale di Napoli). “Vogliamo essere un vaccino di tutta l’Italia” sorride Luigi Aurisicchio, amministratore delegato e direttore scientifico di Takis.

Per arrivare a questo punto, alla biotech non sono mancate le difficoltà. “Abbiamo iniziato a lavorare il 27 gennaio. Ma noi siamo una realtà piccola. Ci siamo affidati anche al crowdfunding. Su 2 milioni necessari per partire con la fase uno abbiamo raccolto 53mila euro” racconta Aurisicchio, 50 anni, biologo laureato all’università di Napoli. Takis è l’azienda che lui ha contribuito a fondare dieci anni fa e che ha la sede proprio accanto a ReiThera, l’altra biotech che sta sviluppando un vaccino contro il Covid nel campus di Castel Romano, venti chilometri a sud di Roma. Prima della pandemia Takis lavorava ai vaccini contro il cancro. Appena pubblicata la sequenza genetica del nuovo virus di Wuhan – era l’11 gennaio – anche loro si sono gettati a lavorare sulla pandemia. “Certo che abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni, ma non abbiamo ricevuto risposte” allarga le braccia Aurisicchio. “Anche adesso, nel portare avanti la ricerca sul vaccino, ci stiamo prendendo rischi molto alti”.

Luigi Aurisicchio

Il vaccino di Takis è abbastanza diverso dagli altri. “Somiglia a quello di un’altra azienda americana, la Inovio. Prendiamo il frammento di Dna che codifica per la proteina spike del coronavirus e lo iniettiamo nell’organismo” spiega il biologo. Fin qui potrebbe sembrare un metodo assai simile all’Rna. Ma c’è una differenza. Il Dna è una molecola più stabile e robusta del Rna, ma anche più grande e ingombrante. “Per spingerlo a entrare nelle nostre cellule è necessario ricorrere al metodo dell’elettroporazione”. Che spiegato in modo semplice è una scossa elettrica nel braccio, in concomitanza con l’iniezione. “No, non è niente di doloroso” rassicura Aurisicchio. “Io l’ho provata, dura 35millisecondi e ha un’intensità di 40 volt, una piccola lampadina. Quel che si sente è una brevissima contrazione del muscolo. Ha l’effetto di aprire per un attimo la membrana delle cellule, giusto il tempo necessario a permettere l’ingresso del Dna”.

Se tutti gli altri vaccini si inoculano con la siringa, quello di Takis ha bisogno di uno strumento che ha una vaga somiglianza con la pistola: una sorta di arma puntata alla tempia del coronavirus. “Si appoggia sul braccio, il medico la spinge. Contemporaneamente un piccolo ago inietta il vaccino e quattro elettrodi producono l’elettroporazione. Ripeto, non c’è alcun fastidio particolare” spiega Aurisicchio.

Per portare avanti la ricerca sul suo vaccino, la scorsa estate Takis ha deciso di unirsi all’azienda della famiglia Rovati, la Rottapharm di Monza, che segue più la parte regolatoria e di produzione. “Non avendo noi un’officina farmaceutica per la fabbricazione del Dna, ci siamo rivolti poi anche a una ditta austriaca. Ma tutto questo lavoro di contatti e di contrattazione ci ha portato via molto tempo ed energie”. Oggi comunque il grilletto è pronto. “Se tutto andrà bene, d’estate saremo pronti per la fase tre, quella conclusiva. Abbiamo chiesto anche ai colleghi di ReiThera di poter lavorare insieme, quando saremo più avanti”.

Takis, ReiThera e la Irbm di Pomezia che ha collaborato con Oxford per la messa a punto del suo vaccino sono tutte biotech figlie di uno stesso filone di ricerca, quello sviluppato tra Italia e Svizzera da Riccardo Cortese e passato per alcuni anni sotto l’ala della Merck, per poi essere ceduto. Cortese, biologo dell’università di Napoli, scomparso nel 2017, scienziato ma anche imprenditore, è stato il mentore molto amato dei ricercatori dei tre istituti al lavoro oggi sul vaccino in Italia. “Io ero deciso ad andare all’estero dopo la laurea. Ma nel ’97, dopo un colloquio di lavoro, la sua capacità di visione mi impressionò tanto che decisi di restare in Italia e lavorare con lui” ricorda Aurisicchio.





