Il sindacato è tornato: può cambiare Big Tech

All’alba di questo millennio, ventuno anni fa, i sindacati sembravano spacciati. Un glorioso relitto storico in irreversibile declino. “Sono nei pasticci, lo sanno tutti” si poteva leggere nelle prime righe di in un saggio del giugno del 2000, “persino i partiti di sinistra hanno capito che è meglio prendere le distanze”. Erano gli albori della New Economy, Google era appena nata e il lavoro già sembrava cambiato per sempre. Per capire in che modo, occorreva ricordarsi del tenore del primo annuncio di ricerca personale pubblicato da Jeff Bezos nel 1994: “Startup di Seattle cerca sviluppatori in grado di aiutarci a costruire una piattaforma di ecommerce in un terzo del tempo che ci metterebbero i più bravi sul mercato”. Cercava fenomeni. Gente capace di abbattere i limiti spazio-temporali del concetto di lavoro. Come i fattorini di Amazon. Oggi in Italia i lavoratori di Amazon scioperano. Tutti, magazzinieri e portapacchi (che tecnicamente spesso lavorano per società esterne).

E’ una prima volta storica, vediamo come andrà, quante saranno le adesioni. Se il pacco che avete ordinato online vi arriva in ritardo sappiate che è per una buona causa. La posta in palio è avere o no qualcuno che difenda i diritti dei lavoratori: secondo Amazon non è necessario, le paghe sono già buone, nel 2020 è stato anche elargito un bonus, e l’algoritmo che vigila sulle consegne tiene conto delle difficoltà che si possono incontrare. Di cos’altro dobbiamo parlare?, è stata la risposta alla richiesta di aprire una trattativa, di discutere di sicurezza sul lavoro, di poter capire come è stato costruito l’algoritmo che vigila sulle performance dei dipendenti: magari si può migliorare e comunque dovrebbe essere un diritto sapere come funziona.

La partita non è solo italiana: negli Stati Uniti, dove pure gli iscritti al sindacato sono in calo costante dal 1980, il vento delle “labor unions” è tornato a soffiare proprio in Silicon Valley e il presidente Joe Biden ha annunciato di voler essere il più vicino ai sindacati nella storia della Casa Bianca. A gennaio dopo che un paio di licenziamenti controversi, è nata una associazione dei lavoratori di Alphabet (la società capofila di Google); mentre in Alabama tra una settimana si chiuderà il referendum con cui i quasi seimila dipendenti di un magazzino stanno votando la nascita del primo sindacato nella storia americana di Amazon. Non è un ritorno al passato, ma un passo verso il futuro. La trasformazione digitale porta grandi opportunità a tutti, ma sta creando ricchezze infinite nelle mani di pochissimi e questo non può avvenire sulla pelle di chi lavora. E’ il momento di dire qualcosa di sinistra.





