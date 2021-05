Il social network che tutti odiamo

Pubblicità

Nel romanzo “La Valle Oscura”, dedicato alla Silicon Valley, non c’è stato neanche bisogno di fare nomi. Quando l’autrice, Anna Wiener, scrive “Il social network che tutti odiavano”, lo sai già di chi sta parlando: di Facebook. In effetti giornalisti e politici amano Twitter, professionisti e manager sono su LinkedIn, giovani e celebrities stanno su Instagram, la tribù dei gamers abita dalle parti di Twitch, mentre su TikTok trovi creativi di tutte le età, anche ottuagenari.

Su Facebook ci stanno tutti, o comunque la maggior parte degli utenti della rete, ma quasi nessuno ci sta con gioia. Ogni tanto penso che se non fosse ché mi ricorda i compleanni degli amici si potrebbe lasciare ma poi non lo fa nessuno: i conti infatti vanno ancora benissimo. E’ la reputazione che affonda: in una recente ricerca interna, fra gli utenti americani, solo uno su dieci sostiene di fidarsi di Facebook. Sono percentuali da allarme rosso che si spiegano con le vicende degli ultimi quattro anni: da Cambridge Analytica in poi, Facebook è stato sempre sotto attacco.

E Mark Zuckerberg sembra aver perso la felpa e il sorriso. Negli ultimi mesi però qualcosa è cambiato: per prima cosa Zuckerberg è stato molto più disponibile, si è fatto vedere su ClubHouse e su Discord, ha accettato lunghe interviste per parlare delle due passioni tecnologiche e in generale i suoi post si sono moltiplicati e hanno cambiato tono: sono diventati meno solenni, più scherzosi. Secondo gli osservatori della Silicon Valley la svolta non è casuale ma sarebbe una malcelata “operazione simpatia”, cioè il tentativo di trasformare l’immagine del capo tornando all’antico, quando era considerato un giovane geniale innovatore. Un modello.

La settimana scorsa quando gli è stato chiesto cosa stesse accadendo, a proposito dei suoi post scherzosi, Zuckerberg ha risposto citando una vecchia massima: “La vita è troppo breve per prenderla seriamente”. Ma qualcuno gli ha fatto notare che quando un tuo vecchio amico si mette a postare come un forsennato di solito è il segno che è disperato.





