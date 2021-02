Il sondaggio: Draghi super popolare, Renzi “vincitore” della crisi di governo. E il M5S crolla al 15%

Pubblicità

L’85 per cento degli italiani ha gradito “molto o abbastanza” la scelta del presidente Sergio Mattarella di dare l’incarico a Mario Draghi per formare il nuovo governo. Il gradimento più alto (il 93 per cento) arriva da elettori di centrosinistra, l’88 da quelli di centrodestra, e ha apprezzato l’82 per cento di elettori del Movimento 5Stelle. Solo il 9 per cento degli interpellati non ha gradito, e un 4 per cento non ha gradito “per nulla”. Lo rivela un sondaggio dell’Istituto Piepoli.

Italiani soddisfatti per la nomina di Draghi

Alla domanda quale sentimento le ha suscitato la nomina di Mario Draghi a capo del nuovo governo il 52 per cento ha risposto soddisfazione, il 9 per cento gioia, il 4 per cento stupore, il 13 per cento indifferenza, il 10 per cento preoccupazione, il 3 per cento rabbia, il 2 per cento ansia, il 7 per cento non ha un’opinione in proposito. Quelli più soddisfatti sono anche in questo caso gli elettori del centrosinistra (71 per cento). È soddisfatto il 53 per cento degli elettori di centrodestra, e il 48 per cento degli elettori M5S.

Mario Draghi è sulla scena dalla tarda mattinata del 2 febbraio, quando al Quirinale ha accettato con riserva l’incarico del presidente Mattarella. Ha pronunciato in quell’occasione il suo unico discorso pubblico. Da quel momento ha condotto due giri di consultazioni, facendo 42 incontri con i partiti e le parti sociali.

Quanta fiducia ha in Mario Draghi?, era un altro quesito. Il 72 per cento ne ha “molta o abbastanza”. Il 14 per cento “poca”. L’8 per cento non ne ha “per nulla”.

Il raffronto con Conte: Draghi vince in competenza

Interessante è il raffronto con il premier uscente Giuseppe Conte. Per l’88 per cento Draghi è competente, il 62 per cento lo sostiene di Conte. Per l’87 per cento Draghi è determinato, Conte si ferma al 63. Comunica bene? Il 79 per cento lo pensa di Draghi, il 68 per cento di Conte. Il 78 per cento degli intervistati gli vorrebbe stringere volentieri la mano, il 63 per cento vorrebbe stringerla a Conte. Per il 76 per cento degli interpellati Draghi è onesto, il 64 per cento pensa la stessa cosa di Conte. Per il 75 per cento Draghi genera armonia, Conte si ferma al 57 per cento. Il 70 dice che potrebbe votare Draghi, il 48 per cento voterebbe Conte. Quasi pari soltanto nella domanda è vicino alla gente? Il 63 per cento lo pensa di Draghi, il 62 di Conte.

Il “vincitore” Matteo Renzi

Considerando che la crisi di governo avviata da Matteo Renzi ha scaturito la nomina di Draghi in che misura secondo lei è stato giusto avviare la crisi di governo? Il 52 per cento si dice “molto o abbastanza” d’accordo. Ma in questo caso i più favorevoli sono gli elettori del centrodestra (65), contro il 54 per cento del centrosinistra e il 51 del M5S. Il 43 per cento si dice invece “per nulla o poco d’accordo”.

Matteo Renzi è quindi “il leader che esce vincitore da questa crisi”, col 16 per cento. Secondo Giuseppe Conte (12%), terzo Matteo Salvini (8%), quarta Giorgia Meloni (5 %) e quinto Silvio Berlusconi (4%).

La Lega primo partito, seguito dal Pd

Infine le intenzioni di voto, espresse lo scorso 8 febbraio. Lega al 23,5 per cento, Pd 20,5, Fratelli d’Italia 16, M5S 15,5, Forza Italia (7).





