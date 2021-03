Il Tesoro conferma il contratto a McKinsey sul Pnrr, “ma la governance resta alle amministrazioni pubbliche”

MILANO – Il Tesoro conferma il ruolo di consulente di McKinsey nella redazione del Recovery Plan da presentare a Bruxelles entro la fine di aprile. Un ruolo, si legge in una nota del ministero, “solo di solo supporto tecnico-operativo e studio di benchmark”, poiché “la governance del Pnrr è in capo al Mef e alle Amministrazioni competenti, che si avvalgono di personale interno degli uffici”.

La multinazionale Usa, “così come altre società di servizi che regolarmente supportano l’Amministrazione nell’ambito di contratti attivi da tempo e su diversi progetti in corso, non è coinvolta nella definizione dei progetti del Pnrr”, prosegue ancora la nota del Tesoro, che punta a chiarire come “gli aspetti decisionali, di valutazione e definizione dei diversi progetti di investimento e di riforma inseriti nel Recovery Plan italiano restano unicamente in mano alle pubbliche amministrazioni coinvolte e competenti per materia”.

Il ricorso a McKinsey, resosi necessario per la ricerca di “competenze tecniche specialistiche” o perché “il carico di lavoro è anomalo e i tempi di chiusura sono ristretti”, come nel caso di specie, sarebbe relativo alla richiesta di “elaborare uno studio sui piani nazionali Next Generation già predisposti dagli altri Paesi dell’Unione Europea, e a un supporto tecnico-operativo di project-management per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del Piano”, prosegue la nota.

Il Tesoro ha anche fornito il valore del contratto con McKinsey, pari a “25 mila euro +Iva”: una cifra esigua, pertanto affidata, secondo l’art. 36 del Codice degli appalti, ai cosiddetti contratti “sotto soglia”.