Il Totti inglese, l’uomo-derby basco: i giocatori da scoprire all’Europeo

Pubblicità

Pubblicità

Per molti l’Europeo è una vetrina di lusso, che segue quella ancora più fulgida di una stagione di Champions League. Per altri invece, è la prima, vera occasione per conquistarsi un posto in prima serata sui teleschermi d’Europa. Nonostante si presentino con alcune delle squadre più forti del continente.

Da Ibra a Ramos, le stelle che all’Europeo stanno a guardare di Francesco Caruana 07 Giugno 2021

Il Totti inglese che non ha mai giocato in Europa

Prendete Jack Grealish. Questo nome a molti dirà poco o nulla, nonostante il suo esordio in Premier League sia datato 2014. Eppure, il numero 7 dell’Inghilterra, la squadra che i bookmakers indicano come seconda favorita del torneo, non ha mai giocato una partita ufficiale nelle coppe europee. Neanche una, visto che a 26 anni ha passato l’intera carriera (salvo una parentesi al Notts County in prestito) all’Aston Villa, di cui è capitano, e con cui fino a due anni fa giocava in seconda divisione, e che in nazionale è arrivato solo nel 2020. È per questo, forse, che a molti è sfuggita la somiglianza tecnica con un certo Francesco Totti: la qualità non è la stessa, ma le movenze, il modo di calciare, il ruolo e persino i calzettoni bassi ricordano l’ex capitano della Roma.

Europei, Mancini e la missione dell’Italia: vincere divertendo di Enrico Currò 07 Giugno 2021

L’uomo derby dei Paesi Baschi, la “riserva” da 400 milioni

Non è l’unica stella rimasta a lungo lontano dalle luci d’Europa. Uno dei calciatori su cui punta l’ambiziosa Spagna di Luis Enrique si chiama Mikel Oyarzabal, 24enne mancino grazie a cui la Real Sociedad ha conquistato la Coppa del Re nel derby basco in finale con l’Athletic Bilbao. Valutato sui siti di calciomercato non meno di 70 milioni, finora la sua esperienza europea resta limitata a undici partite in Europa League. La Champions l’ha sempre vista in tv, almeno fino a oggi. L’altra scommessa di Luis Enrique si chiama Eric Garcia: lui era in panchina nell’ultima finale tra City e Chelsea, ma nulla di più. Perché il catalano, che il Barça ha appena riportato a casa facendogli firmare un contratto con clausola da 400 milioni, ha respirato relativamente l’aria europea: 5 partite e 388 minuti appena in Champions. A vent’anni, ha dalla sua almeno l’età. Non come Wout Weghorst, centravanti olandese che a 28 anni ha scoperto di essere un bomber da 20 gol in Bundesliga. L’Europa? Poca roba: 9 gare d’Europa League la scorsa stagione e altre 8 quattro anni fa. Una comparsa.

L’italiano senza coppe europee

Attenzione però. Perché anche l’Italia ha una stellina che le coppe europee le ha a malapena sfiorate. E rischia addirittura di fare da terminale agli attacchi azzurri. Molti forse non se ne sono accorti, ma Andrea Belotti in Europa è stato davvero solo una comparsa: sei gare e sei gol nei preliminari di Europa League del 2019. Stop. In carriera, il Gallo non ha mai disputato una sola partita della fase finale di una coppa europea, anche perché a 27 anni la sua carriera si è sviluppata solo tra Albinoleffe, Palermo e Torino: sarebbe una sfida divertente durante Italia-Galles, ultima partita del girone, quella con Joe Rodon, difensore 23enne che il Tottenham ha prelevato dallo Swansea e che come lui non ha mai affrontato alcun palcoscenico europeo. I due avrebbero anche potuto ritrovarsi nella stessa squadra, visto che José Mourinho ha una discreta passione per lui e un anno fa aveva provato a portarlo al Tottenham. Oggi lo prenderebbe volentieri nella sua nuova Roma. Chissà se l’Europeo, il suo primo vero torneo europeo, darà una spinta anche al mercato.

La strana coppia di mascotte: il freestyler col codino e il cane di Rambaldi di Giuseppe Antonio Perrelli 07 Giugno 2021

L’anti-Neymar, il sosia di Dzeko, il vice Ibra

Altra stellina a cui dovrà stare attenta l’Italia è Yusuf Yazici. Nel Lille che ha appena strappato al Psg il titolo di campione di Francia, è persino più determinante del compagno (di club e di nazionale) Burak Yilmaz. Trequartista o seconda punta, 7 gol in 8 partite di Europa League nell’ultima stagione, solo la seconda giocata nel torneo europeo, a 24 anni è un mancino con ottimo tiro: in pratica, l’anti-Neymar dell’ultima Ligue 1. Nell’Austria, i nomi noti sono quelli di Alaba, neo acquisto del Real, e Sabitzer, semifinalista di Champions nel 2020 col Lipsia. Ma a brillare potrebbe essere Sasa Kalajdzic, classe 1997: anche per lui sarà il primo palcoscenico europeo della carriera, a cui arriva però dopo i 16 gol con lo Stoccarda in Bundesliga alla sua prima stagione nel massimo campionato tedesco. Un centravanti che ricorda incredibilmente Dzeko nelle caratteristiche e che addirittura lo supera nella statura, coi suoi 2 metri d’altezza. Simile a lui è un altro lunghissimo centravanti: lo svedese di origini eritree Alexander Isak ha chiuso la sua seconda stagione alla Real Sociedad con 17 reti, anche se nelle 15 gare europee della carriera non è mai riuscito a far gol. Fino a qualche settimana fa era destinato a raccogliere le briciole che gli avrebbe lasciato il totem Ibrahimovic. Il forfait del milanista, sembra quasi un segno del destino: ora però tocca a lui.





Go to Source

Tweet Share Pinterest