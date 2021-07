Il Tribunale: “Case popolari, Ferrara discrimina gli stranieri”

Pubblicità

FERRARA – Il regolamento sull’assegnazione degli alloggi popolari adottato dal Comune di Ferrara (guidato dal sindaco leghista Alan Fabbri, un fedelissimo di Matteo Salvini) a marzo 2020 è “discriminatorio” e dovrà essere modificato nelle parti che riguardano il criterio della residenzialità storica e la certificazione di impossidenza da parte degli stranieri. Lo ha stabilito il tribunale civile ferrarese, accogliendo i ricorsi di Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) e di due donne straniere, come riporta la stampa locale, finite al 342/o e 680/o posto nella graduatoria che aveva visto le prime 157 posizioni occupate da italiani.

“Prendiamo atto della sentenza, ma andiamo avanti e resisteremo in giudizio fino all’ultimo grado”, commenta il sindaco Fabbri. “Grazie al nostro regolamento e al parametro della residenzialità storica abbiamo già assegnato quasi 80 appartamenti a famiglie ferraresi bisognose e non abbiamo intenzione di fermarci”. Per Fabbri “si tratta di ristabilire un principio di equità sociale tra italiani e stranieri che prima mancava a Ferrara, come ancora manca in tante altre città. Non c’è nessuna discriminazione, anzi a parità di diritti, con il nostro regolamento ad essere valorizzata è la presenza sul territorio dei residenti storici e degli stranieri per bene, che si sono integrati in città”.

Sulle assegnazioni, poi “nessun passo indietro – specifica il sindaco – Abbiamo dato risposte a famiglie che avevano bisogno e ne siamo fieri. I numeri parlano chiaro. In base alla 32esima graduatoria, formata con il parametro della residenzialità, abbiamo già assegnato 82 appartamenti dei quali 79 a famiglie italiane in stato di necessità. Di queste 36 sono formate da persone anziane con reddito minimo, 25 famiglie hanno all’interno disabili e 24 sono nuclei composti da un genitore separato o divorziato con figli minori.





