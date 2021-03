Il turismo “fiuta” la svolta grazie a vaccini e pass sanitari: crescono le prenotazioni, decollano i titoli in Borsa.

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Il turismo inizia a vedere la luce in fondo al tunnel nerissimo in cui il Covid ha cacciato l’intero settore. Una rondine, ovviamente, non fa primavera. Le compagnie aeree bruciano ancora centinaia di milioni di perdite, molte frontiere restano chiuse. Ma il vento, con l’arrivo dei vaccini e la speranza di un rapido via libera al passaporto sanitario, sembra essere girato. La prova? Il “rimbalzino” delle prenotazioni certificato un po’ da tutti con l’inizio della campagna di immunizzazione e – soprattutto – l’andamento dei titoli della “Vacanze Spa” in Borsa.

Le azioni Ryanair sono addirittura salite sopra i livelli pre-pandemia, malgrado la low cost irlandese operi oggi circa l’80% di voli in meno rispetto a un anno fa. Lufthansa ha quasi recuperato tutte le sue perdite sul listino. I big delle crociere come Carnival Cruises e Royal Caribbean sono ancora sotto del 39% e del 25% rispetto ai massimi di fine 2019. Ma sono rimbalzate del 215% e del 285% dei minimi di marzo, quando tutte le navi o quasi erano alla fonda in porto causa virus. I Grandi Viaggi, tour operator quotato a Milano è in rialzo del 16% rispetto a inizio 2020 mentre il colosso tedesco Tui è salito del 170% dal picco inferiore del lockdown.

A giustificare l’ottimismo del mercato c’è ovviamente l’inizio della campagna di vaccinazione a tappeto che offre una concreta speranza di poter ripartire già da questa estate con una programmazione più intensa. A schiarire l’orizzonte è arrivata anche la presa di posizione della Ue per il lancio di quel passaporto sanitario per chi è stato immunizzato che il settore chiede da mesi per garantire vacanze a prova di Covid.

L’offerta, sia nei cieli che nelle strutture a terra, è ancora molto ridotta. Ma la domanda sta iniziando a tornare con decisione. Gli operatori di crociere segnalano un aumento del 30% rispetto allo scorso anno di prenotazioni sulle proposte per il prossimo autunno. Johan Lundgren, ad di Easyjet, parla di un aumento del 250% dei biglietti venduti rispetto a quelli (pochissimi a dire il vero) di un anno fa. E il giorno dopo lo sdoganamento del vaccino di J&J i volumi di traffico sul stio della low-cost sono quadruplicati. Lo stesso è successo a Ryanair che ha citato l’Italia tra le mete più gettonate. Mentre Skyscanner – la più popolare piattaforma di comparazione dei prezzi dei biglietti aerei – ha annunciato un’impennata del 69% delle ricerche da una settimana all’altra. Il traffico sul sito di Thomas Cook è cresciuto del 75% con un’impennata di prenotazione per l’estate soprattutto tra gli over 50. E il boom – vista l’offerta ridotta di voli di linea e di pacchetti per viaggi organizzati – potrebbe presto spedire al rialzo i prezzi per prenotare le vacanze all’estero (incrociando le dita) per la prossima estate.





Go to Source

Tweet Share Pinterest