Il vaccino americano di Novavax efficace all’89%. Ma con la variante sudafricana si scende al 60%

Il vaccino funzionerebbe anche: l’azienda americana Novavax ha annunciato un’efficacia dell’89,3%. Peccato che la variante sudafricana sia piuttosto abile a sfuggirgli. Nei confronti di questo ceppo, l’efficacia si abbassa infatti al 60%. E’ il paradosso dei paesi ricchi, che acquistano vaccini e se ne litigano le consegne, salvo poi vederne incrinato il funzionamento a causa delle varianti in arrivo da paesi con il Pil più basso, che hanno molto virus ma poche fiale in circolazione: Sudafrica e Brasile per il momento. Da queste regioni provengono infatti i coronavirus con la mutazione 484, contro i quali il nostro sistema immunitario è meno efficiente.

Novavax è una biotech americana che ha terminato la fase tre delle sperimentazioni. Il suo vaccino funziona iniettando direttamente nel corpo la spike (la punta della corona) del coronavirus, prodotta in laboratorio: un metodo più tradizionale, simile al vaccino contro l’influenza. Ha venduto il suo prodotto agli Stati Uniti (e non a caso: la Casa Bianca ha finanziato fin da subito il suo lavoro con 1,75 miliardi di dollari) e alla Gran Bretagna, che ne ha già acquistati 60 milioni di dosi, ma non all’Unione Europea. Il premier inglese Boris Johnson ha annunciato che il processo di valutazione da parte dell’autorità regolatoria del suo paese inizierà quanto prima. Novavax da parte sua inizierà subito a lavorare a un aggiornamento del vaccino, per adeguarlo alle nuove varianti. Le fiale in arrivo ora infatti sono state disegnate sul ceppo originale del virus, quello proveniente da Wuhan. La produzione annuale potrà arrivare a 2 miliardi di dosi. Ma con il metodo tradizionale di Novavax, aggiornare il vaccino richiederà più tempo rispetto ai prodotti nuovi ottenuti con Rna o vettori virali.

Le sperimentazioni sono avvenute negli Stati Uniti (16 mila volontari), in Messico (30 mila) e in Gran Bretagna (15mila, il 27% dei quali sopra ai 65 anni). I contagi sono stati riscontrati in 62 volontari, 56 dei quali avevano ricevuto il placebo, non il vaccino. La metà dei contagiati aveva la variante inglese. A seconda del ceppo, l’efficacia del vaccino è stata così suddivisa: 95,6% per il virus originario di Wuhan e 85,6% per il ceppo inglese. Un braccio sperimentale più piccolo in Sudafrica (4.400 volontari, il 6% dei quali con l’Hiv) è quello che ha suonato il campanello d’allarme. Qui la variante resistente agli anticorpi è stata riscontrata nel 90% dei contagati e ha fatto abbassare l’efficacia al 60% nei volontari senza Hiv e al 49% includendo anche i volontari con l’Hiv.

La variante sudafricana è già stata trovata anche in Italia. Contro di lei anche i vaccini di Moderna e di Pfizer-BioNTech si sono rivelati meno efficaci. Per la settimana prossima, intanto, sono attesi i risultati di un altro vaccino importante, quello dell’americana Johnson&Johnson, da cui l’Europa ha acquistato 400 milioni di dosi.