Il vaccino di Pfizer più efficace contro la variante inglese, un po’ meno contro la sudafricana

Nell’incontro diretto fra vaccino e varianti del virus, il primo continua ad avere la meglio. Ma una leggera perdita di efficacia contro la variante sudafricana è stata osservata dai ricercatori dell’università del Texas, che hanno messo alla prova il prodotto di Pfizer e BioNTech. Il “match” è stato organizzato nei laboratori dell’università americana. Meglio del previsto, invece, i nostri anticorpi si sono comportati contro la variante inglese. A salire sul ring non è stato il vero coronavirus proveniente dal Sudafrica o dalla Gran Bretagna, ma le sue repliche costruite in laboratorio. Secondo i ricercatori comunque le copie sono fedeli all’originale. Risultati simili – una leggera perdita di efficacia nei confronti della variante sudafricana – erano emersi qualche giorno fa anche per il vaccino di Moderna.

Il confronto fra gli anticorpi neutralizzanti contro il virus originale (in nero) e contro la variante inglese (in verde): c’è un leggero aumento

Il confronto fra gli anticorpi neutralizzanti contro il virus originale (in nero) e contro la variante sudafricana (in rosso): c’è una leggera diminuzione

La variante sudafricana si caratterizza per due mutazioni pericolose. Entrambe si trovano sulla proteina spike, la punta della corona del coronavirus, quella che il microrganismo usa per legarsi alle nostre cellule e infettarle. La prima mutazione si trova nella posizione 501, rende il virus più contagioso del 50% circa ed è comune alla variante inglese. La seconda mutazione, quella più critica per il sistema immunitario, si trova invece in posizione 484 ed è comune alla variante brasiliana. Dai primi studi, sembra che renda i nostri anticorpi meno abili nel riconoscere il virus. Alcuni anticorpi monoclonali (prodotti farmaceutici che mimano gli anticorpi naturali) non sono stati in grado di bloccare la variante sudafricana. Oggi i ricercatori hanno testato l’efficacia dei vaccini in laboratorio.

Prima hanno preso del sangue da una ventina di persone vaccinate con Pfizer-BioNTech, poi l’hanno messo a contatto sia con i virus mutati che con il ceppo originale di Wuhan. Le mutazioni studiate sono state quelle nelle posizioni 484, 501 e la famosa D614G, che si è diffusa in Italia e in Europa in primavera, ha contribuito ad alimentare la seconda ondata più violenta della prima e ora è predominante in tutto il mondo.

Il sangue dei vaccinati contiene anticorpi, ma non tutti sono neutralizzanti, cioè capaci di bloccare il virus. Nel calcolo degli anticorpi neutralizzanti, i ricercatori hanno visto che la quantità massima si ha a contatto con la variante inglese, segue il ceppo di Wuhan, leggermente inferiore è invece la quota efficace nei confronti del virus sudafricano. In particolare, la variante inglese ha causato un aumento del 40% del numero di anticorpi neutralizzanti rispetto a quella di Wuhan. Quella sudafricana a una sua diminuzione del 20%. “Non è chiaro però – avvertono i ricercatori – quale sia il correlato di protezione contro Covid-19”. Cioè quale sia il numero minimo di anticorpi necessario a sconfiggere il virus.

Questo lascia aperta la domanda che veramente ci sta a cuore: anche se un po’ meno efficace, il vaccino è sempre capace di fungere da scudo contro l’infezione? Pfizer, nel corso delle sue sperimentazioni su 44mila volontari, ha misurato un’efficacia del 95%. Non è chiaro se, e quanto, le varianti farebbero scendere questa percentuale. Il vaccino infatti induce le nostre cellule a produrre l’intera spike, nella forma originaria di Wuhan. In risposta, il sistema immunitario genera una grande varietà di anticorpi diretti contro tutti i punti della spike. Se a mutare è una singola porzione, l’efficacia complessiva dovrebbe mantenersi. Se le variazioni dovessero continuare ad accumularsi e la spike dovesse trasformarsi tanto da diventare irriconoscibile al sistema immunitario, l’intero vaccino andrebbe riformulato, rieditando da capo la sequenza genetica della spike. Le aziende farmaceutiche stimano che ci vorrebbero un mese e mezzo o due mesi per mettere a punto un nuovo vaccino efficace, che dovrebbe poi affrontare un nuovo passaggio di fronte alle autorità regolatorie.

Un altro test, condotto alla Columbia University, ha coinvolto invece gli anticorpi monoclonali, più delicati perché diretti verso un’unica porzione della spike: una mutazione proprio in quel punto potrebbe spiazzarli. Quelli prodotti dall’azienda americana Regeneron si sono rivelati efficaci contro il ceppo sudafricano. Meno buoni invece i risultati dei monoclonali prodotti dall’azienda Eli Lilly. Con gli anticorpi, il lavoro di riediting e adeguamento alle mutazioni sarebbe assai più lungo e laborioso: sei mesi circa.

Per evitare di essere preso in contropiede, il gruppo italiano guidato da Rino Rappuoli all’interno della fondazione Toscana Life Sciences, al lavoro proprio sugli anticorpi monoclonali, è andato a vedere quali potrebbero essere le varianti più insidiose. Con un esperimento chiamato di “escape”, ha messo a contatto il coronavirus con un sangue “fiacco” di anticorpi. Il plasma era stato prelevato da una persona guarita dal Covid, ma conteneva un numero di anticorpi neutralizzanti basso. Messi in provetta a contatto col virus, questi anticorpi hanno lottato senza riuscire a sovrastarlo. Hanno però provocato una reazione peculiare: la selezione dei ceppi più resistenti.

All’interno della provetta, di fronte a una resistenza solo parziale, Sars-Cov-2 ha iniziato a mutare ed evolversi. I virus più forti sono sopravvissuti e i ricercatori sono andati a studiare le caratteristiche di questi “campioni” della selezione naturale. Fra le loro mutazioni c’era proprio quella in posizione 484 delle varianti sudafricana e brasiliana. Segno che nella lotta fra immunità e coronavirus, è proprio questa l’arma che il microrganismo punta a usare contro di noi.





