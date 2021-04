Il vaccino in Piemonte si inocula in 138 centri: eccoli, provincia per provincia

Pubblicità

Sono 138 i punti vaccinali del Piemonte. Non solo hub pubblici, allestiti pure nei locali messi a disposizione dai piccoli Comuni, ma anche centri privati organizzati dalla sanità convenzionata o altri solo privati, per contribuire alla vaccinazione di massa.

Da poco sono entrati nella lista il Gradenigo del gruppo Humanitas, a Torino, e nell’orbita dell’Asl To5 c’è anche l’Irccs di Candiolo, l’Istituto per la ricerca sul cancro. A Torino sono sei, ma è in arrivo un altro grande hub da mille inoculazioni al giorno: si attende la conferma sulla location scelta. L’ultimo arrivato è l’hot spot dell’Allianz Stadium della Juve, di recente riconvertito da hot spot per i tamponi a centro del vaccino. Per ora è operativo dalle 8 alle 14, ma nel pomeriggio è a disposizione dei medici di medicina generale torinesi per immunizzare i loro assistiti. Un altro riferimento è il punto di via Artom, allestito grazie alla collaborazione con gli sportivi del Cus. Da questa mattina il mondo universitario, Politecnico e Unito, si può immunizzare anche nel cortile del Rettorato dell’Università di via Po: finita la missione “interna” potrà proseguire con vaccinazioni per tutti.

Nella Cuneo 2 ci sono sei punti vaccinali, uno è all’ospedale di Verduno. Alla Cuneo1 sono otto, l’ospedale Santa Croce di Cuneo ma anche l’Auditorium. Nel Verbano sono disponibili dieci centri, tre sono Case della Salute. Ad Alessandria il centro più importante è all’ospedale Antonio e Biagio e Cesare Arrigo e altri 16 punti sono distribuiti in tutta la provincia. Sedici anche ad Asti, dove il centro principale è all’ospedale Cardinal Massaia. A Novara sono otto, a Biella sette, a Vercelli otto. Nel Torinese all’Asl To3 ci sono 13 punti vaccinali e fra questi i due ospedali di Susa e Rivoli. L’alta Valle è presidiata a Oulx. L’Asl To4 ha 16 centri, con un nuovo e grande centro a Chivasso. Nell’’Asl To5 ci si vaccina anche all’ospedale di Moncalieri.

Poi ci sono grandi ospedali torinesi che, con l’eccezione del Giovanni Bosco, vaccinano per ora il personale sanitario: Mauriziano, Città della Salute, San Luigi. Il Cottolengo partirà dal 6 aprile per la vaccinazione di tutti i religiosi del Piemonte.

Il portale su cui ci si iscrive è il Piemontetivaccina. Gli over 80 e gli estremamente fragili sono iscritti invece dai loro medici di famiglia. Le convocazioni, data ora e centro dove andare , arriveranno in seguito con un sms inviato sul cellulare segnalato. Da lunedì scendono in campo i medici di medicina generale che hanno dato la loro disponibilità: vaccineranno nei loro studi o in locali messi a disposizione dalle Asl i loro assistiti della fascia 70-79. Per ora solo il 50 per cento ha dato la disponibilità a vaccinare.





