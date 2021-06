Il Vaticano impugna il Concordato: “Modificare il ddl Zan”. Letta: “Sosteniamo il disegno di legge, dialogo sui nodi”

Pubblicità

Pubblicità

Il Vaticano per la prima volta impugna il Concordato e chiede allo Stato italiano di modificare il disegno di legge Zan sull’omofobia. Una nota a firma del segretario per i rapporti con gli Stati monsignor Paul Richard Gallagher – in pratica il ministro degli Esteri di papa Francesco – è stata consegnata la scorsa settimana all’ambasciata italiana presso la Santa Sede. Il testo in discussione al Senato violerebbe in alcuni punti l’accordo di revisione del Concordato. In particolare, le disposizioni della legge Zan andrebbero contro le norme del patto firmato nel 1984 che garantiscono alla Chiesa “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale” e “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Due i punti evidenziati nella nota trasmessa al governo italiano. Il Vaticano sottolinea come secondo il testo in discussione al Senato, le scuole cattoliche non sarebbero esentate dall’organizzazione della futura Giornata nazionale contro l’omofobia. E più in generale, si esprimono timori per la “libertà di pensiero” dei cattolici, che rischierebbero conseguenze giudiziarie nell’esprimere le loro convinzioni.

L’iniziativa vaticana sta animato il dibattito tra le forze politiche. “Noi sosteniamo la legge Zan e, naturalmente, siamo disponibili al dialogo”, ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta: “Siamo pronti a guardare i nodi giuridici ma sosteniamo l’impianto della legge che è una legge di civiltà”. “C’è un Concordato, il Vaticano chiede il rispetto del Concordato, vedremo la risposta del governo”, ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Che ha ribadito: “La posizione di Forza Italia è contro la legge Zan, ma non siamo una caserma e ci sarà qualcuno che può pensarla in maniera diversa. Ma questa legge limita gli spazi di libertà invece di farli crescere: nel testo della proposta ci sono posizioni che finiscono per limitare la libertà di opinione e di espressione”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest