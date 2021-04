Il vincitore dell’anno pandemico è…. Pinterest

Pubblicità

E’ la settimana in cui le grandi aziende tecnologiche americane presentano i loro conti dei primi tre mesi: vanno tutte benone, lo sappiamo. Ma qual è l’azienda che sta crescendo più di tutte? Google? Facebook? Amazon? Sbagliato. Pinterest. Non so se vi ricordate di Pinterest, partito nel 2010 con l’idea che sarebbe potuto diventare “il nuovo Facebook”. In realtà è un social network particolare: gli utenti postano solo le foto delle loro passioni, immagini da ricordare: quadri, mobili vintage, pietanze impiattate da chef. Zero politica, nessun selfie: è il social del tempo libero.

Me ne ero occupato un paio di anni fa, quando il mondo era ancora quello di prima, e Pinterest decise, imitato da nessuno, che sul tema vaccini (tutti i vaccini, il Covid ancora non c’era), era vietato postare immagini con un contenuto difforme dall’Organizzazione mondiale della sanità. Avevano visto lungo. Eppure l’azienda galleggiava nell’anonimato. Poi è arrivata la pandemia, i lockdown, e Pinterest è decollata. Ha aggiunto ben cento milioni di utenti mensili, oggi è vicina al mezzo miliardo, parecchio davanti a Twitter, per dire. Eppure di Twitter parliamo, di Pinterest mai.

Oggi gli analisti sono tutti d’accordo nel dire che si tratta di uno dei grandi vincitori della pandemia, e uno di quelli destinati a durare, perché quel che colpisce davvero del boom di questi mesi, è l’engagement degli utenti, il tempo che passano sul social, le interazioni. Potrebbe essere così: è uno strano posto Pinterest, non ci sono polemiche, non ci sono fake news, non ci sono haters. E gli inserzionisti pubblicitari sanno subito cosa ci piace, non perché siamo profilati da un software, ma perché glielo diciamo con i nostri post.





