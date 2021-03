Il violoncellista Yo-Yo Ma suona Bach e Schubert dopo aver ricevuto il vaccino

Pubblicità

Yo-Yo Ma, violoncellista di fama mondiale, ha ricevuto sabato la seconda dose di vaccino contro il coronavirus e ha festeggiato con una performance improvvisata nella sala d’aspetto del Berkshire Community College, in Massachusetts, per la gioia di chi, come lui, attendeva il suo turno per l’iniezione. Il musicista americano, nato a Parigi da genitori cinesi, è stato immortalato dal suo improvvisato pubblico mentre eseguiva brani di Bach e Schubert. I video della performance, durata circa 15 minuti, sono diventati immediatamente virali in rete e sui social. Il 65enne ha dichiarato di aver voluto “restituire” qualcosa alle persone che stanno svolgendo un compito così importante per la comunità. “Quando è arrivato in clinica, per la sua prima iniezione, lo ha fatto in silenzio, aspettando il suo turno”, ha raccontato il Guardian citando Leslie Drager, uno dei responsabili della struttura. “Quando è tornato per la seconda dose ha portato il suo violoncello. Nel momento in cui Ma ha iniziato a suonare è cambiata l’atmosfera. E’ bastata un po’ di musica in sottofondo perché tutto diventasse più calmo e pacifico”, ha concluso. Nella sua lunga carriera, Ma ha venduto milioni di dischi suonando con le orchestre più prestigiose e vincendo 18 Grammy Awards.

a cura di Stefania Di Lellis





