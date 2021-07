Il volto perfetto? Ecco l’opera creata combinando i visi di 18 celebrità  

Pubblicità

https://video.repubblica.it/socialnews/e-questo-il-volto-perfetto-l-opera-creata-in-3d-combinando-insieme-il-viso-di-18-celebrita/392875/393587?rss

L’artista digitale australiano Chris Jones grazie all’aiuto del software 3D Blender, è riuscito a creare quello che secondo lui il “volto umano perfetto”. Jones ha riunito in un solo viso quello di 18 celebrità e modelli maschili, femminili, asiatici, africani ed europei.

In ordine di apparizione si possono vedere un maschio europeo, femmina africana, femmina asiatica, maschio africano, femmina europea, maschio asiatico e incroci casuali di modelli e celebrità tutti e 18 messi insieme.

L’elaborazione di Chris Jones si basa su foto frontali e di profilo e per ottenere un risultato relativamente imparziale, ha capito che sarebbero stati necessari almeno tre maschi e tre femmine per ciascuna delle tre razze.

I volti sono stati poi “scolpiti” tramite il programma tenendo come punto di riferimento l’altezza degli occhi. L’opera pubblicata su YouTube ha avuto commenti contrastanti. Molti definiscono la ricostruzione di Jones come “il volto perfetto”, altri scherzano sulla somiglianza con il personaggio di Harry Potter Voldemort o sul fatto che il viso non abbia un’espressione. Una critica quest’ultima, inutile, proprio perché lo scopo dell’artista era quello di ricreare un viso con un’espressione neutra.

Video YouTube / Chris Jones





