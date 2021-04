Ilva, sull’ ad Morselli il fuoco incrociato di sindacati e politica

Pubblicità

Sale la tensione sulla ex Ilva. Ieri l’amministratore delegato, Lucia Morselli, ha confermato il licenziamento di Riccardo Cristello, l’operaio che sui social aveva invitato a seguire la fiction “Svegliati Amore Mio”, storia dell’impatto sanitarie e ambientali di un’acciaieria. I sindacati hanno rilanciato lo sciopero di 24 ore fissato per il 23 aprile nello stabilimento di Taranto in contemporanea con una manifestazione a Roma, sotto le finestre del Mise: “Tra i lavoratori c’è un clima di terrore”, denunciano Fim, Fiom e Uilm.

La dirigenza dell’azienda è sotto tiro anche dal fronte politico: oltre all’intervento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sulla vicenda del licenziamento, ieri la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola, ha invitato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a porre il veto sulla riconferma dei responsabili di ArcelorMittal: “Non si può accettare che al fianco dello Stato ci sia chi ha depauperato il siderurgico, chi ha smantellato gli impianti, chi ha ritardato i pagamenti, chi ha licenziato per un post, chi, con il suo fare, ha creato tensioni sociali di non poco conto”.

Il ministro dello Sviluppo economico non nasconde ai suoi collaboratori l’insoddisfazione sull’attuale gestione dell’Ilva, anche se dal Mise non arrivano conferme sulle voci di pressing dello stesso Giorgetti nei confronti dei Mittal per un cambio della guardia.

L’accordo raggiunto dallo Stato e dal gruppo franco-indiano prevede l’ingresso di Invitalia (società del Tesoro) nel capitale di Ilva con una ricapitalizzazione da 400 milioni, anche se resta l’incognita del verdetto del Consiglio di Stato sulla possibile fermata degli impianti (la sentenza è attesa per metà maggio, ma l’Avvocatura sta studiando uno “scudo giuridico” che consenta al governo di sbloccare subito i 400 milioni). A quel punto lo Stato esprimerà tre consiglieri d’amministrazione: il governo ha già individuato Franco Bernabè (ex timoniere di Eni e Telecom), che sarà anche presidente, mentre le altre due caselle dovrebbero essere riempite da Stefano Cao (ad uscente di Saipem) e Ernesto Somma (head of innovation di Invitalia).

Gli ulteriori tre consiglieri li esprimerà ArcelorMittal cui spetta la nomina dell’ad (le poltrone si invertiranno quando nel 2022 lo Stato salirà al 60%). Morselli fin qui ha avuto mano libera dai Mittal in una gestione fatta soprattutto di tagli e risparmi che hanno però innescato tensioni sociali ora al culmine. Anche per questo Londra non si opporrebbe a un eventuale ricambio, considerando esaurita la missione dell’ad.

Tra le candidature di cui si parla c’è quella di Rocco Sabelli (ex Alitalia e Telecom) oggi consulente di Giorgetti, anche se va notato che tutti i nomi in ballo sul fronte italiano per il nuovo cda Ilva non hanno alcuna esperienza siderurgica. D’altro canto, Bernabè e Cao vantano competenze sul gas, utili nella prospettiva della conversione all’idrogeno dell’acciaieria. Obiettivo tecnologico per il quale sono in pista Danieli, Saipem e Leonardo – che hanno annunciato un’apposita alleanza – mentre Danieli e Fincantieri hanno firmato un memorandum con ArcelorMittal per ristrutturareg li altiforni.





