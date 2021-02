Impianti chiusi, il gatto delle nevi diventa skilift: tra gli sciatori delusi il video è virale

Pubblicità

Un gatto delle nevi, con buona pace di ogni norma di sicurezza, traina su per una pista da sci due lunghe file di sciatori, una quarantina in tutto, tra cui diversi bambini e molti senza casco. Beffando, così, il lockdown che tiene chiusi gli impianti. Il video ha cominciato a circolare su Facebook ed è stato condiviso su diverse pagine e gruppi di appassionati della Savoia, in Francia ai confini con l’Italia, per poi sbarcare da noi diventando presto virale tra gli sciatori e nel mondo della montagna ancora bloccato, fino al 5 marzo, dall’ultima ordinanza del ministro Speranza. “Ricordatevi, tutto quello che non è vietato è consentito” dice un commento, a cui ne fanno seguito altri: “Dobbiamo fare anche noi così”, “Dobbiamo prendere casa da quelle parti”, fino alla domanda più frequente, “Dov’è successo?”. Già, dov’è successo? Né in Francia né in Italia, come molti credevano, ma in una località sciistica della Repubblica Ceca: a filmare la scena e a postare il video è stato Vaclàv Brinda, turista ceco che commenta: “A quanto pare il divieto per funivie e impianti di risalita è stato superato. E’ un manicomio”





