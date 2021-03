In edicola Traveler, la rivista del National Geographic. Per trovare la bellezza ovunque intorno a noi

Inguaribili visionari proiettati nel futuro o pragmatici realisti con i piedi ben piantati nel presente. Qualunque siano le vostre aspettative verso i viaggi e le vacanze per le prossime settimane e i prossimi mesi, quello con National Geographic Traveler, allegato in omaggio giovedì 25 marzo con Repubblica, è un appuntamento da non perdere. Che speriate di poter finalmente partire per una destinazione lontana, programmare nei dettagli le ferie da sogno future, o che siate rassegnati a una nuova bella stagione da trascorrere senza lasciare i confini nazionali, NG Traveler con le sue 196 pagine ricche del consueto meraviglioso corredo fotografico ha la proposta giusta per voi.

La copertina, dedicata al Parco nazionale del Circeo, uno dei più antichi istituiti in Italia, in un momento difficile come quello attuale ci ricorda quanto la bellezza sia ovunque attorno a noi. Un puzzle di diversi ecosistemi e un esempio di riuscita convivenza tra natura selvaggia e presenza umana capace di stupire ogni visitatore regalando stupore e relax.

Così come in perfetto equilibrio è l’ambiente unico di Gorgona, isola per pochi da visitare in giornata che la presenza dello storico carcere ha contribuito a preservare incontaminata.

Per chi crede che in vacanza il piacere della vista vada accompagnato a quello del palato, NG Traveler dedica invece un ampio servizio alle Colline del Prosecco, nominate per la loro bellezza Patrimonio mondiale Unesco e luogo di produzione di uno dei vini più apprezzati al mondo.

Sempre per chi pensa di volere o dovere rimanere in Italia, la rivista offre poi una selezione di dieci mete fuori dalle rotte turistiche più conosciute dove trascorrere un fine settimana di primavera all’insegna della natura, dell’arte, della storia o della gastronomia.

Non mancano infine come detto gli spunti per chi, anche dopo oltre un anno di pandemia e varie ondate di lockdown, non ha perso la voglia di viaggiare o di sognare viaggi futuri. A questi “irriducibili” NG Traveler racconta e mostra le bellezze aspre e autentiche delle vicine Corsica e Montenegro, il fascino carico di suggestioni magiche della costa gallese e i nuovi safari “sostenibili” in Africa, con un servizio che illustra come questa vacanza esotica per eccellenza si sia trasformata da minaccia per la natura a preziosa risorsa per la sua salvaguardia.

Un ampio ventaglio insomma di magnifiche destinazioni da godere per il momento su carta, in attesa di essere assaporate anche dal vivo.