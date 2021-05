“In Italia gli spaghetti si cucinano così”. Dagli Usa la ricetta assurda diventa virale e fa infuriare tutti

Pubblicità

Polpette, salsa di pomodoro cruda, formaggio, insalata e poi gli spaghetti, il tutto mescolato su una tavola di marmo. “E’ così che in Italia cucinano gli spaghetti” dice candidamente Lisa, che si dichiara italiana. “Questo è il modo più veloce per cucinarli e inoltre non bisogna lavare i piatti”. Il video pubblicato su Facebook è stato visualizzato milioni di volte e ovviamente ha scatenato polemiche un po’ ovunque. “Io sono italiana e ti assicuro che non si cucinano assolutamente in questo modo” scrive un’utente nei commenti. La pagina Facebook gestita dalla coppia Josh e Lisa pubblica video simili di tutorial culinari assurdi. Sommersi dalle critiche i due hanno risposto: “Lo facciamo solo per divertirci e per far ridere le persone”.

