In vendita la villa del ‘Padrino’, la lussuosa magione del set a Beverly Hills

Pubblicità

Pubblicità

Marlon Brando e Al Pacino, tra i protagonisti di Il padrino, e Kevin Costner e Whitney Houston, protagonisti di Bodyguard, hanno recitato nelle sue stanze, nei suoi saloni, intorno alle sue due piscine. Ora la lussuosa dimora di Beverly Hills di 3 mila metri quadrati in cui sono stati girati alcuni famosi film di Hollywood, situata nell’esclusivo quartiere delle star di Los Angeles, è in vendita per 89 milioni di dollari (75 milioni di euro). Costruita nel 1927, la magione in stile mediterraneo di proprietà di William Randolph Hearst, uomo d’affari e magnate dei giornali, conta 18 camere da letto, 25 bagni, due sale da cinema, una sala biliardo, due piscine e un campo da tennis nel giardino di un ettaro e mezzo.

Usa, vendesi la villa del Padrino

Nel 1953 John Fitzgerald Kennedy e sua moglie Jacqueline trascorsero qui parte della loro luna di miele, ma la sontuosa dimora divenne famosa soprattutto per le sue apparizioni al cinema. Uno degli ultimi set ambientati nella villa di Beverly Hills è stato quello allestito nel 2020 su richiesta della cantante Beyoncé per il suo film musicale Black is King. Non è il prima volta che viene messa in vendita: Leonard Ross, che ne è proprietario dal 1976, ha cercato per diversi anni di cederla, specialmente dopo che nel 2010 aveva dichiarato il fallimento. Un primo tentativo è andato a vuoto nel 2007 quando la villa era stata messa in vendita per 165 milioni di dollari (142 milioni di euro), poi di nuovo nel 2016 per 195 milioni di dollari (167 milioni di euro). Ora la vendita è stata disposta dal tribunale fallimentare: si spiega così l’enorme differenza di prezzo tra le offerte precedenti e quella di oggi, la metà del prezzo richiesto nel 2016 dal proprietario.





Go to Source

Tweet Share Pinterest