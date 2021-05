In volo nel paradiso degli aviatori

Pubblicità

ROMA – Chissà se Antoine de Saint-Exupéry se l’immaginava così. Se quando è decollato per l’ultima volta, l’autore del Piccolo principe pensava che più in alto di tutte le nuvole lo aspettasse qualcosa del genere. Un paradiso riservato ai piloti, tagliato su misura per gli uomini che sfidavano il cielo, attraversando come lui oceani e deserti a bordo di aerei fatti di legno e tela. In Italia qualcuno ha dato forma a quell’empireo dedicato ai temerari delle macchine volanti: all’inizio degli anni Trenta Marcello Dudovich lo ha dipinto sulle pareti del Palazzo dell’Aeronautica di Roma, scatenando la fantasia per creare un mondo onirico. Di quegli affreschi solo tre si sono salvati: sono stati appena restaurati e offerti al pubblico per la mostra sull’artista della Belle époque organizzata dall’Aeronautica militare.

L’eden dei piloti in 3 D

I tecnici dell’Arma Azzurra però sono andati oltre. Hanno recuperato le immagini dell’intero ciclo di Dudovich e le hanno rese vive con un’animazione tridimensionale. Il risultato è un filmato denso di poesia, con lo stesso senso lirico dei sogni aviatori raccontati da Saint-Exupéry. Non c’è nulla di marziale, niente che riporti al rigore littorio dell’epoca fascista: nel paradiso degli aviatori l’eternità non è scandita da marce belliche ma dal ritmo di un’orchestrina jazz. Lì si ammira il tramonto, indossando il classico giubbotto di pelle, abbracciati a ragazze dalla silhouette tipica delle reclame di Dudovich. Si consumano picnic stesi sulle nuvole, accanto ai trimotori Caproni; si gioca a scacchi tra amici; si suona il sax volando a testa in giù. Con ironia, si spennano le aquile – simbolo della categoria – per farle bollire. E non si va a caccia di velivoli nemici, ma di lepri e di anatre. C’è il fascino esotico delle colonie, con carovane di cammelli che avanzano tra dune confuse nel cielo. Appare persino lo sberleffo ai rivali della Marina, raffigurando un potentissimo aeroplano che rimorchia un transatlantico.

Si capisce che da allora l’icona del pilota non è cambiata: un misto di competenza e sregolatezza, rimasto lo stesso dalla stagione dei biplani fino al Tom Cruise di Top Gun e fino al poetico Porco Rosso del cartone culto di Hayao Miyazaki, ambientato proprio negli anni Trenta, dove si vedono gli aviatori caduti in missione di tutte le nazioni unirsi in un carosello che si spinge sempre più in su.

Il “Paradiso” decorava i locali futuristicamente chiamati “aereobar” e “aeromensa” all’interno del Palazzo dell’Aeronautica ed è la testimonianza di quanto le scelte artistiche di Dudovich mantengano “una sintesi perfetta di storia, stile, modernità ed innovazione”, come l’ha definita il generale Alberto Rosso, il comandante dell’Aeronautica militare che nel tempo libero pilota un monomotore di quell’epoca.

Chi voglia osservare gli affreschi può sfruttare l’occasione offerta dalla mostra “Marcello Dudovich al tempo della committenza Aeronautica: 1920-1940”, allestita per le celebrazioni dei novant’anni del Palazzo dell’Aeronautica, scrigno di altri dipinti straordinari dello stesso periodo. Nei saloni monumentali sono esposte quasi duecento opere di Dudovich, dagli originali delle pubblicità più celebri – come quelle della Rinascente e di Borsalino – ai bozzetti del “Paradiso”, dai poster delle località di vacanza ai ritratti della borghesia industriale milanese.

“Dudovich fa ritorno nel Palazzo con rinnovata classe, raffinatezza ed eleganza”, ha commentato il generale Rosso, che ha seguito personalmente la selezione della rassegna, inaugurata dal capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli. La mostra resterà aperta fino all’11 luglio il sabato, la domenica e nei festivi: l’ingresso è gratuito ma bisogna prenotarsi all’indirizzo web





