Incendi in Sicilia: Musumeci chiede l’intervento del governo nazionale

Pubblicità

Pubblicità

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha chiesto al capo del governo nazionale, Mario Draghi, la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. La richiesta si è resa necessaria di fronte al grave rischio di incendi dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l’Isola. L’eventuale riconoscimento dello stato di mobilitazione determinerebbe un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato.

I numeri sono impressionanti: ieri in Sicilia sono scoppiati 162 incendi, 124 boschivi e 38 nelle aree urbane. Tranne un appartamento a Palermo, tutti gli altri sono di origine dolosa. Dall’ultima ricognizione dei forestali regionali antincendio questa notte a Palermo erano ancora attivi 11 roghi, 8 a Catania, altrettanti ad Enna, 5 a Siracusa, 3 a Messina, 2 a Trapani e uno a Caltanissetta e Agrigento. Tutti incendi boschivi a cui vanno aggiunti i fuochi divampati nella notte a Catania e Palermo. Poca cosa rispetto ai roghi di ieri pomeriggio, ma con i vigili del fuoco stremati da 20 ore di battaglia, hanno pesato come macigni sulla macchina antincendio.

Incendio sulle colline messinesi

Nella notte in provincia di Palermo i vigili del fuoco e i forestali hanno domato le fiamme nei boschi di Marineo e Misilmeri, mentre solo i vigili del fuoco hanno spento un cumulo di immondizia incendiato dopo mezzanotte. Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo alle 8.30 non ci sono roghi da spegnere nelle aree urbane di Palermo e provincia. Un momento di quiete prima di affrontare un’altra giornata da bollino rosso secondo la Protezione Civile che anche per oggi lancia la massima allerta incendi.

Oltre 30 incendi a Catania, le fiamme divorano la spiaggia: distrutto stabilimento balneare

Anche a Piana degli Albanesi il vasto incendio che ha raggiunto il territorio di San Giuseppe Jato e devastato l’area di Portella della Ginestra è ormai sotto controllo. Non ci sono squadre dei vigili del fuoco impegnate e i forestali stanno ultimando le operazioni di spegnimento.

Incendi in Sicilia, la macchina della prevenzione è rimasta ferma fino a giugno di Claudia Brunetto 31 Luglio 2021

Anche su Catania, l’emergenza roghi, (30 in città nella sola giornata di ieri) sta tornando alla normalità con tutti i focolai ormai domati o in fase di spegnimento. Fra ieri sera e stanotte sono state evacuate via mare 150 persone per sottrarle alla morsa del fuoco, molte delle quali già oggi potranno rientrare nelle proprie abitazioni. La conta dei danni è per ora una stima grossolana, ma fra boschi andati distrutti, costi degli interventi, danneggiamenti, bonifiche la cifra supererà ampiamente i dieci milioni di euro.

Fiamme a Catania

Se si esclude Ragusa, in ogni angolo della Sicilia questa notte la mano dei piromani è entrata in azione. “Ai piromani darei il carcere a vita”, ha tuonato ieri sera il presidente della Regione Nello Musumeci che però ad emergenza passata dovrà fare i conti con una macchina della prevenzione (13 mila forestali stagionali) che si è fermata a giugno e non è stata in grado di alzare il primo argine alle fiamme.

Per tutta la giornata di ieri e questa notte poco meno di mille vigili del fuoco dei nove comandi provinciali e 5.500 forestali regionali antincendio hanno affrontato l’inferno da Piana degli Albanesi Palermo a Fossa della Creta a Catania, da Priolo, nel Siracusano, a Pantelleria.

Un nuovo incendio è scoppiato questa mattina nei boschi di Polizzi Generosa in contrada Venere. I vigili del fuoco di Palermo e i forestari regionali antincendio stanno intervenendo da terra per tenere lontano il fronte delle fiamme da aziende agricole e abitazioni, mentre due canadair si alternano nei lanci d’acqua fra Polizzi Generosa e la zona di San Giuseppe Jato dove si sta completando lo spegnimento dell’incendio più grave del palermitano che in due giorni ha distrutto oltre 800 ettari di bosco e macchia mediterranea.

Sull’incendio di Piana degli Albanesi-Portella della Ginestra-San Giuseppe Jato la procura di Termini Imerese diretta da Ambrogio Cartosio ha aperto un fascicolo delegando ai carabinieri la caccia ai piromani. Una seconda indagine è stata aperta dalla procura di Palermo sugli altri roghi dolosi che hanno colpito la provincia di Palermo.

Nel messine in tarda mattinata a causa di un incendio a bordo strada, l’Anas ha chiuso temporaneamente entrambe le carreggiate della statale 114 Orientale sicula ad Alì Terme. Il traffico è stato deviato sulle strade secondaie.

Oltre trenta incendi a Catania: 150 persone evacuate via mare, distrutto un lido alla Playa di Alessandro Puglia 30 Luglio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest