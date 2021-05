Inchiesta nomine Campidoglio, definitiva l’assoluzione di Virginia Raggi

E’ definitiva la sentenza di assoluzione per la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La procura generale presso la corte d’appello non ha fatto ricorso in Cassazione e la sentenza di secondo grado del 19 dicembre scorso è passata in giudicato.

Quel giorno, erano stati i giudici d’appello della seconda sezione penale a confermare l’assoluzione della sindaca dall’accusa di falso in atto pubblico nel processo legato alla nomina (congelata e poi revocata) di Renato Marra, fratello di Raffaele (all’epoca capo del Personale in Campidoglio), alla guida della Direzione Turismo. Era stata così confermata la sentenza del tribunale che il 10 novembre del 2018 assolse la sindaca con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’.

Raggi era stata accusata dalla Procura di falso per la nomina (poi ritirata) di Renato Marra, fratello dell’allora capo del Personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune. In primo grado la sindaca era stata assolta, nel novembre del 2018, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.