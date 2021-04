Incidente in auto per Draghi: lo scatto sui social, dopo il tamponamento il premier scende e si scusa

Incidente in auto per il premier Mario Draghi. Una delle macchine della sua scorta ha tamponato una Lancia Y. Lo ha riportato sui social Welcome to favelas. Sul profilo Instagram di Wtf, lo scatto nel quale si vede il capo del governo scendere dall’auto e andare a scusarsi con chi era alla guida della vettura tamponata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,15 di ieri mattina in viale Bruno Buozzi, nel cuore di Roma. Il tamponamento ha visto coinvolta la Volkswagen Passat della scorta del premier Draghi, una Lancia Y e una Bmw. Sul posto per i rilievi le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale. Nessuno è rimasto ferito.

Nella foto divulgata sui social, si vede una delle persone coinvolte, in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, che allarga le braccia, come se chiedesse al premier come sia stato possibile. La macchina del premier ha il cofano anteriore danneggiato e rialzato rispetto alla scocca.