Incidente nel Canale, la Ever Given resta in ostaggio: l’Egitto chiede un miliardo di danni agli armatori

MILANO – La Ever Given resta sequestrata nel Grande lago amaro al centro del Canale di Suez e l’Egitto si prepara a chiedere un miliardo di danni all’armatore giapponese della maxi-portacontainer che per sei giorni ha bloccato il traffico tra Mar Rosso e Mar Mediterraneo. Il passaggio dei 190 km. di acqua è ora ripreso regolarmente.

Notti insonni e turni estremi. I forzati della navigazione a bordo dei giganti del mare di Enrico Franceschini 28 Marzo 2021

“E’ un diritto del nostro paese vederci riconosciuti i disagi causati dall’arenamento della barca”, ha detto in un’intervista Ossama Rabei, il presidente dell’autorità del Canale, quantificando appunto in un miliardo il risarcimento preteso dal Cairo.

La portacontainer Ever Given finalmente si muove: riparte il traffico nel canale di Suez di Ettore Livini 29 Marzo 2021

Rabei ha anche detto che il comandante della Ever Given deve ancora consegnare le scatole nere con la registrazione dei dati di bordo e rispondere a molte domande degli inquirenti incaricati dell’inchiesta.

La crisi di Suez: una tregua comica di Michele Serra 29 Marzo 2021

Lui e i suoi 25 uomini di equipaggio sono così bloccati a bordo e la gigantesca nave di 400 metri con i suoi 20mila container potrà riprendere a navigare solo alla conclusione dell’inchiesta. Se si rifiuteranno di collaborare, Il Cairo potrebbe sequestrare la nave e avviare una causa civile.

Le tre lezioni di Suez di Domenico Siniscalco 30 Marzo 2021

Il miliardo richiesto dall’Egitto è solo la prima voce di una bolletta che si preannuncia salata per i proprietari della Ever Given. Altre domande di rimborso potrebbero arrivare dalle 400 imbarcazioni boccate per giorni alle due entrate del Canale e dai proprietari di merci a bordo. Ad oggi le navi in attesa di passare da Suez sono ancora circa 200.