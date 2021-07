Incidente sul Garda, arrestato il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto e ucciso Umberto e Greta

Alla fine, il lavoro di persuasione operato dalla Procura di Brescia tramite l’avvocato Guido Sola, ha dato i suoi frutti. Patrick Alexander Kasser, il 52enne originario di Gelsenkirchen accusato di aver ucciso Umberto Garzarella e Greta Nedrotti la sera del 19 giugno sulle acque del Lago di Garda, alla guida del Riva Aquarama di proprietà dell’amico Christian Teismann, si è consegnato.

Evitando di attendere la decisione della Oberlandesgericht di Monaco, l’Alta Corte Regionale bavarese, sul mandato di cattura internazionale emesso lo scorso 28 giugno, il dirigente della Cellergy si è presentato nella notte tra domenica e lunedì al Brennero ed è stato preso in consegna dai carabinieri della compagnia di Salò, guidati dal capitano Luca Starace, che lo hanno portato in carcere a Brescia.

La tragedia sul Garda, mandato d’arresto europeo per il turista tedesco che guidava il motoscafo killer di Massimo Pisa 03 Luglio 2021

Kassen è accusato, nell’ordinanza cautelare emessa dal gip bresciano Andrea Gaboardi, di omicidio colposo e omissione di soccorso. Di aver travolto i giovani fidanzati che si godevano la serata sul gozzo al largo di Salò e di aver navigato “a forte velocità e comunque superiore ai cinque nodi consentiti” (venti, secondo le stime degli investigatori), manovrando “in condizioni di manifesta ubriachezza” come avevano certificato foto e telecamere e alcoltest, ignorando le luci della barca dei due ragazzi correttamente accese.

Viene così accolto l’appello di Nadia e Raffaele Nedrotti, i genitori della ragazza lanciato due giorni fa. “Spero che paghino per quello che hanno fatto – aveva detto il padre – non voglio pene di morte né niente, tanto mia figlia non me la dà indietro nessuno. Però devono capire lo sbaglio che han fatto. Era viva, se avessero chiamato i soccorsi, chissà”. Adesso, l’uomo accusato del duplice omicidio colposo potrà rispondere all’interrogatorio del gip.