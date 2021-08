Incidente sul lavoro in provincia di Bergamo: precipita all’interno dell’azienda Toora Casting: morto 36enne. Dori: “Emergenza nazionale”

Un uomo di 36 anni è morto in una azienda di San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Secondo quanto comunica Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo è deceduto dopo essere precipitato all’interno della Toora Casting di via Mazzini, che produce componenti d’alluminio per auto. Sul posto, con i soccorritori, stanno operando i carabinieri. A soli 26 chilometri un altro grave infortunio: a Casnigo un camionista di 49 anni è rimasto ferito in modo grave mentre stava sversando del liquido dalla cisterna.

Dori: “Vera emergenza nazionale”

“Oggi un uomo ha perso la vita sul lavoro alla Toora Casting di San Paolo D’Argon in provincia di Bergamo. L’ennesimo in pochi giorni, I dati del 2021 dell’Inail parlano di 185 morti sul lavoro in soli 3 mesi, una media di 2 morti al giorno. Una tragedia insopportabile in una nazione civile come l’Italia. Siamo di fronte a una vera emergenza nazionale da fronteggiare con ogni mezzo”.

MORIRE DI LAVORO

Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali alla Camera Devis Dori. “Questi numeri – dice – sono inaccettabili ed è necessario fare di più sia nella prevenzione sia nei controlli. Il governo Draghi metta tra le priorità della ripresa un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Casnigo: camionista di 49 anni ferito in modo grave mentre stava sversando del liquido dalla cisterna

Un camionista di 49 anni è rimasto ferito in maniera grave, come riporta il sito dell’Eco di Bergamo, mentre sversava del liquido dalla cisterna del suo mezzo. E’ successo poco dopo le 10.30 in un’azienda in via Europa, a Casnigo, nella Bergamasca, dove questa mattina un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato all’interno di un’azienda di San Paolo d’Argon. Il camionista è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti il 112 di Clusone e l’Asl di Albino.