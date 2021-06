Incidente tra mezzi pesanti, chiusa l’Autosole a Piacenza: morti due camionisti

Pubblicità

Autostrada A1 chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e due camion nel territorio di Cadeo (Piacenza). Uno dei mezzi pesanti, un’autocisterna che trasportava Gpl, ha preso fuoco al km 66, in direzione Milano. Si sono formate code di circa 5 chilometri in entrambe le direzioni di marcia.

Nell’incidente hanno perso la vita due persone. Le vittime sono gli autisti di un tir e dell’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto, e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

Autostrade consiglia agli utenti diretti verso Bologna di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la SS 9 Emilia, e il percorso inverso per chi invece è diretto a Milano.





