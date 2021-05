Incidenti lavoro: operaio cade da ponteggio e muore

È successo poco dopo le 11, al centro commerciale la Fornaci a Tradate in provincia di Varese. Marco Oldrati, operaio di 52 anni, è morto dopo essere scivolato da un ponteggio. L’uomo era al lavoro nell’ambito di una ristrutturazione in corso presso il centro commerciale. Trasportato d’urgenza all’ospedale – è arrivato anche l’elisoccorso – è morto dopo pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era a lavoro su un trabattello e sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri. E avrebbe anche avuto indosso il casco, cosa che però non sarebbe state sufficiente a salvargli la vita. I rilevamenti sono ancora in corso e sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Tradate e i tecnici dell’Ats Insubria.

Si allunga così tragicamente la lista di vittime degli ultimi giorni. Solo ieri a Parma ha perso la vita Andrea Recchia, operaio di 37 anni, in uno stabilimento di mangimi. Mentre due lavoratori – un uomo e una donna – sono morti a Gubbio, nell’esplosione di un laboratorio per la produzione di cannabis light. A Prato, intanto, il ministro del Lavoro – Andrea Orlando – rendeva omaggio a Luana D’Orazio, l’operaia tessile uccisa da un orditoio, con una visita a casa della madre. E i lavoratori del distretto si fermavano per quattro ore di sciopero