Incidenti stradali, auto precipita nel Parco Lago Nord e travolge un bambino di tre anni a Paderno Dugnano: è grave

Un’auto ha investito un bambino di 3 anni precipitando dalla scarpata del Parco Lago Nord a Paderno Dugnano, il piccolo è stato stato portato in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso. E’ successo poco dopo mezzogiorno in via Amendola. Secondo le prime informazioni, l’uomo al volante della vettura è precipitato da un varco dentro il parco, forse dopo aver perduto il controllo del veicolo. Il bambino era con i familiari e stava percorrendo la riva del laghetto.

(ansa)

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, è stato rianimato sul posto in arresto cardiaco, e poi trasportato al Papa Giovanni di Bergamo, in codice rosso. Ferito in modo meno grave anche l’autista della macchina, un pensionato di 75 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco Ezio Casati. Il parco è un’ex cava recuperata composta da due laghetti, uno dedicato alla pesca, l’altro alla fruizione degli abitanti della zona. La famiglia del bambino, come molte altre, approfittando della festività del 2 Giugno stava facendo una passeggiata lungo il perimetro del bacino quando all’improvviso il veicolo è sbucato fuori controllo. Il bambino non ha avuto modo di accorgersi dell’arrivo dell’auto.





