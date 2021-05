Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico

Nel giorno in cui la procura di Prato ha aperto un’inchiesta sulla morte della giovane operaia Luana D’Orazio, per capire le dinamiche dell’incidente un altro incidente mortale sul lavoro riaccende il faro sulla sicurezza nelle aziende, nelle fabbriche italiane. Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Busto Arsizio, nel Varesotto, dove un operaio di 49 anni è rimasto schiacciato dal tornio meccanico presso la Ditta Bandera, azienda di estrusione di materie plastiche. L’uomo è morto in ospedale.

L’uomo – che secono la prima ricostruzione è rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale – è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano per un trauma da schiacciamento: sul posto, precisa l’Areu, sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco con l’elisoccorso.

