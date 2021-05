Incidenti sul lavoro, operaio muore in un cantiere a Pagazzano: schiacciato da una lastra di cemento staccatasi da una gru

Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, in via Canova, nella Bassa Bergamasca. La vittima, M. G., di Calcinate stava movimentando una lastra di cemento di 600 chili con una gru che lui stesso stava manovrando quando questa si è staccata e lo ha schiacciato contro un muro. Lascia la moglie e due figli.

Per l’uomo, che con altri due colleghi stava lavorando alla costruzione di una villetta bifamiliare, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Treviglio (Bergamo) al comando del capitano Filippo Testa indagano sulle cause dell’incidente che potrebbe essere stato causato o da un guasto della gru o da un difettoso aggancio della lastra, in gergo chiamata ‘bocca di lupo’. L’uomo era titolare della ditta che aveva appaltato i lavori, in quel momento ancora nella fase delle fondamenta.

“E’ caduto e lo ha schiacciato sul colpo” ha raccontato al TgR Lombardia lo zio che si trovava con lui nel cantiere dove sono in costruzione alcune villette a schiera.

Il corpo è stato composto nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al termine dei rilievi di Ats Bergamo.